DC United deja sin sumar puntos a New York City (2-1)

DC United ganó a New York City 2-1 durante el partido disputado este miércoles en el Yankee Stadium. New York City afrontó el partido con la intención de remontar su puntuación en la liga tras perder el último partido frente a Orlando City por un marcador de 2-1. Por parte del equipo washingtoniano, DC United cayó derrotado por 3-2 en el último partido que disputó frente a Atlanta United y llevaba una racha de cuatro derrotas consecutivas. Gracias a este resultado, el equipo washingtoniano es decimocuarto, mientras que New York City es cuarto al terminar el partido.

La primera mitad del partido comenzó de manera favorable para el conjunto washingtoniano, que estrenó el marcador gracias a un tanto de Kamara en el minuto 24. Empató el once neoyorquino a través de un gol de Heber en el minuto 27. Tras esto, la primera parte acabó con un resultado de 1-1.

Tras el ecuador del encuentro, en el segundo periodo llegó el gol para DC United, pues supo aprovechar la ocasión y logró atravesar la red de su oponente con un gol de Birnbaum en el minuto 57, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado definitivo de 2-1.

El técnico de New York City, Ronny Deila, dio entrada al campo a Latinovich, Zelalem, Andrade, Moralez y Pellegrini en sustitución de Tinnerholm, Gabriel Pereira, Haak, Heber y Amundsen, mientras que por parte de DC United, Chad Ashton sustituyó a Benteke, Morrison y Fletcher por Kamara, Rodríguez y Miguel Berry.

El árbitro amonestó a Acevedo, Amundsen y Latinovich por parte de New York City y a Odoi-Atsem, Rodríguez y Fletcher por parte del equipo washingtoniano.

Con este resultado, New York City se mantiene con 45 puntos y DC United asciende hasta los 25 puntos.