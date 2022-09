Charlotte FC gana a New York City por 1-0

Victoria para Charlotte, que venció 1-0 contra New York City durante su enfrentamiento en la MLS. Charlotte FC afrontó el partido con la intención de remontar su puntuación en la clasificación después de sufrir una derrota por 2-0 en el encuentro anterior ante Cincinnati y por el momento llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. Por su lado, New York City cayó derrotado por 3-0 en el último partido que disputó frente a New England Revolution. Después del encuentro, el conjunto de Carolina del Norte es décimo, mientras que New York City es cuarto al finalizar el partido.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de modo inmejorable para el once de Carolina del Norte, que estrenó el luminoso por medio de un gol de Ríos nada más empezar el encuentro, en el minuto 5. Con este 1-0 concluyó la primera mitad del partido.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 1-0.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Charlotte FC dio entrada a Byrne, Shinyashiki, Gaines y Sobocinski por Kerwin Vargas, Ríos, Swiderski y Jóźwiak, mientras que New York City dio entrada a Heber, Rodríguez, Moralez, Parks y Pellegrini por Zelalem, Talles Magno, Andres Jasson, Haak y Amundsen.

El árbitro mostró un total de siete tarjetas: tres amarillas a Charlotte (Gaines, Bronico y Shinyashiki) y tres a New York City (Andres Jasson, Rodríguez y Callens). Además, hubo una tarjeta roja, concretamente a Fuchs por parte del equipo de Carolina del Norte.

Con 35 puntos, Charlotte FC de Miguel Ángel Ramírez se ubicó en el décimo puesto de la tabla general al concluir el partido, mientras que el conjunto dirigido por Ronny Deila se situó en cuarto puesto con 46 puntos.