Brighton and Hove Albion consigue la victoria ante Leicester City con una amplia goleada (5-2)

Brighton mostró su mejor versión tras golear 5-2 a Leicester durante el encuentro disputado en el The Amex este domingo. Brighton and Hove Albion llegó con el ánimo de volver al camino de la victoria después de perder el último partido frente a Fulham por un marcador de 2-1. En el lado de los visitantes, Leicester City perdió por un resultado de 1-0 en el partido anterior ante Manchester United y acumulaba cuatro derrotas consecutivas en la competición. Con este resultado, el conjunto brightoniano es cuarto, mientras que Leicester City es vigésimo tras la finalización del partido.

El partido comenzó de manera favorable para Leicester City, que dio el pistoletazo de salida en el The Amex con un tanto de Kelechi Iheanacho al poco de empezar el partido, concretamente en el minuto 1. Sin embargo, el once brightoniano reaccionó e igualó la contienda por medio de un gol en su propio arco de Luke Thomas a los 10 minutos. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador de Brighton and Hove Albion, logrando la remontada con un gol de Moisés Caicedo en el minuto 15. Pero posteriormente el equipo visitante en el minuto 33 empató a través de un tanto de Patson Daka. Tras esto, la primera parte finalizó con un resultado de 2-2.

En la segunda parte la suerte llegó para el conjunto local, pues supo aprovechar la jugada y logró atravesar la red de su oponente mediante un gol de Leandro Trossard en el minuto 64. Después, volvieron a anotar los locales gracias a un tanto desde el punto de penalti de Alexis MacAllister en el minuto 71 para establecer el 4-2 para Brighton. Después volvió a marcar el once brightoniano, que aumentó diferencias estableciendo el 5-2 por medio de un nuevo gol de Alexis MacAllister, que lograba de este modo un doblete instantes antes del pitido final, en el 90, concluyendo el enfrentamiento con un marcador de 5-2 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Brighton que entraron al partido fueron Deniz Undav, Pervis Estupinan, Tariq Lamptey y Billy Gilmour en sustitución de Enock Mwepu, Leandro Trossard, Moisés Caicedo y Solly March, mientras que los cambios de Leicester fueron Timothy Castagne, Jamie Vardy, Kiernan Dewsbury-Hall y Daniel Amartey, que entraron para reemplazar a Harvey Barnes, Kelechi Iheanacho, Boubakary Soumare y Youri Tielemans.

El árbitro del encuentro mostró dos tarjetas amarillas. De los dos equipos, Alexis MacAllister del equipo local y Luke Thomas del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con este resultado, Brighton asciende hasta los 13 puntos y se queda en posición de acceso a Champions League y Leicester se mantiene con un punto.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con Bournemouth, mientras que Leicester City jugará contra Aston Villa.