Austin FC y Nashville SC reparten los puntos tras empatar a uno

El partido disputado este sábado en el Q2 Stadium y que enfrentó a Austin y a Nashville acabó con un empate a uno entre ambos contendientes. Austin FC llegó al encuentro con los ánimos reforzados tras lograr la victoria por 3-0 frente a Real Salt Lake. Por parte del equipo tennesiano, Nashville SC cosechó un empate a uno frente a LA Galaxy, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Después del encuentro, el conjunto Los Verdes es segundo tras el final del partido, mientras que Nashville es cuarto.

Durante el primer tiempo no hubo goles de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Tras el descanso llegó el gol para el once tennesiano, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de pena máxima de Mukhtar a los 56 minutos. No obstante, el once Los Verdes a los 61 minutos reaccionó e igualó la contienda gracias al acierto de cara a portería de Driussi, concluyendo el enfrentamiento con un marcador definitivo de 1-1.

El técnico Los Verdes dio entrada a Ring, Fagundez, Pereira, Cascante y Maxi Urruti en sustitución de Valencia, Wolff, Rigoni, Gabrielsen y Djitte, mientras que Nashville sustituyó a Muyl, Bunbury, Miller y Tah Anunga por Shaffelburg, Sapong, Mccarty y Leal.

Tras este empate al concluir el partido, Austin FC se colocó en el segundo puesto de la tabla con 55 puntos. Por su parte, Nashville SC con este punto consiguió la cuarta plaza con 47 puntos al finalizar el encuentro.