Arouca y Vitória Guimarães empatan 2-2 y se reparten los puntos

Arouca y Vitória Guimarães empataron a dos en el partido celebrado este domingo en el Municipal de Arouca. Arouca llegó con el ánimo de retornar al camino de la victoria después de perder el último partido frente a Boavista por un marcador de 2-1. Por su parte, Vitória Guimarães venció en su feudo 1-0 su último encuentro en la competición frente a Santa Clara. Después del encuentro, el conjunto arouquenses es duodécimo tras el final del partido, mientras que Vitória Guimarães es noveno.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de forma positiva para Arouca, que estrenó el luminoso con un gol de Andre Watshini Bukia en el minuto 33, terminando de esta manera la primera mitad con un 1-0 en el luminoso.

Tras el descanso llegó el gol para Vitória Guimarães, que consiguió el empate con un tanto de Anderson Silva a los 57 minutos. No obstante, el once arouquenses se puso por delante gracias a un tanto de Quaresma a los 71 minutos. Puso las tablas el once vimaranense por medio de un gol de penalti de Ruben Lameiras en las postrimerías, en el 90, acabando el encuentro con el marcador de 2-2.

Durante el partido se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores de Arouca que entraron al partido fueron Arsenio Nunes, Antony, Morlaye Sylla, Bruno Marques y Bogdan Milovanov en sustitución de Andre Watshini Bukia, Vitinho, David Simao, Rafa Mujica y Quaresma, mientras que los cambios de Vitória Guimarães fueron Michael Johnston, Nicolas Janvier, Jota Silva, Alisson Safira y Antonín, que entraron para suplir a Helder Sa, Tiago Silva, Ze Ferreira, André Fonseca Amaro y Nelson Coquenao Da Luz.

El árbitro mostró ocho tarjetas amarillas, cinco de ellas a Arouca (Andre Watshini Bukia, Quaresma, Alan Ruiz, Bruno Marques y Emilijus Zubas) y tres a Vitória Guimarães (André Fonseca Amaro, Tiago Silva y Ze Ferreira).

Con este resultado, Arouca se queda con siete puntos y Vitória Guimarães con nueve puntos.

La próxima jornada el equipo arouquenses jugará a domicilio ante FC Paços de Ferreira, mientras que Vitória Guimarães buscará el triunfo en su estadio ante Benfica.