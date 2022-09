América y Santos Laguna empatan 3-3 y se reparten los puntos

El partido disputado este miércoles en el Estadio Azteca y que enfrentó a América y a Santos acabó con un empate a tres entre ambos contendientes. América llegó al partido con los ánimos reforzados tras vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Querétaro a domicilio (1-0) y el otro frente a Cruz Azul en su estadio (7-0) y por el momento llevaba una racha de cinco victorias consecutivas. En el lado de los visitantes, Santos Laguna ganó a Tijuana a domicilio por 2-0 y anteriormente lo hizo también fuera de casa, ante Pumas UNAM por 5-1 y llevaba una racha de tres victorias consecutivas. Tras el resultado obtenido, el equipo local se quedó líder del Torneo Apertura, mientras que Santos ocupó el cuarto lugar al concluir el encuentro.

La primera mitad del enfrentamiento arrancó de modo inmejorable para Santos Laguna, que estrenó el luminoso con un gol de Leonardo Suárez en el minuto 8. Pero posteriormente América reaccionó e igualó la contienda con un tanto de Henry Martin a los 9 minutos. Se adelantó el conjunto lagunero por medio de un segundo gol de Leonardo Suárez a los 17 minutos, acabando el primer tiempo con un 2-1 en el marcador.

Tras el descanso llegó el gol para el once visitante, que se distanció en el marcador gracias a un tanto de Harold Preciado en el minuto 64. No obstante, el once coyoacanense se aproximó en el marcador mediante un gol en su propio arco de Hugo Rodríguez a los 87 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo local, que logró el empate a través de un gol de Federico Vinas instantes antes del pitido final, en el 90. Finalmente, el duelo acabó con un 3-3 en el luminoso.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de América saltaron desde el banco de suplentes Salvador Reyes, Brian Rodríguez, Roger Martínez, Pedro Aquino y Federico Vinas en sustitución de Luis Fernando Fuentes, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Richard Sánchez y Alex Zendejas, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Javier Correa, Jose Rivaldo Lozano, Diego Medina, Aldo Lopez y Cecilio Domínguez, que saltaron al campo por Eduardo Aguirre, Leonardo Suárez, Harold Preciado, Juan Francisco Brunetta y Omar Chagoya.

El árbitro mostró seis tarjetas amarillas a Santos (Harold Preciado, Hugo Rodríguez, Alan Cervantes, Omar Chagoya, Javier Correa y Fernando Gorriarán), mientras que el equipo local no vio ninguna.

Con este resultado, América se queda con 32 puntos y Santos con 27 puntos.

El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con Puebla, mientras que Santos Laguna jugará contra Mazatlán.