¿Y las vacunas?

The Lancet es una de las revistas científicas más importantes en el mundo de la medicina. Publicar un ensayo en esta revista es sumamente prestigioso y lo que ahí se escribe tiene mucho eco en la comunidad médica y científica. La más reciente publicación del doctor Hugo López-Gatell, en coautoría, se conoció en noviembre del año pasado y es un texto interesante, bien armado y con una gran conclusión, que lamentablemente no se está aplicando en México para tratar la viruela del mono, hoy conocida como MPox. Una incongruencia absoluta.

El artículo mencionado se titularía en español "Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con infección de viruela del mono en humanos: Un estudio de observación a nivel nacional" y tuvo como población de estudio a 565 pacientes de MPox entre el 24 de mayo y el 5 de septiembre del 2022. Los catorce coautores son científicos mexicanos reconocidos, pero al mismo tiempo son funcionarios públicos. Casi todos trabajan en la Secretaría de Salud federal, en el Centro Nacional para la Prevención del VIH o en Institutos de Salud públicos. Los coautores encuentran que un 97.2% de los casos observados eran hombres, un 59.5% de ellos reportaron ser hombres que tenían sexo con hombres y un 54% reportaba vivir con VIH. De esos casos estudiados uno murió "por causas no relacionadas con MPox". El estudio aclara que fue financiado gracias al fondo A1-S-18342 de Conacyt. Hasta aquí nada de qué asombrarse. Sin embargo, el estudio concluye: Las medidas de contención deberían incluir compartir información confiable y, cuando esté disponible, la vacunación dirigida a los grupos de mayor riesgo de infección.

En otras palabras, el encargado de la política de vacunación de México recomienda la aplicación de una vacuna que a la fecha México no ha autorizado y que incluso la misma Secretaría de Salud se negó a pedir a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En septiembre de 2022, Ricardo Cortés-Alcalá, funcionario de Salud, coautor del ensayo de The Lancet, fijó la postura de México ante la OPS respecto a MPox y prácticamente decía que: "Las vacunas no eran importantes y tampoco el diagnóstico". En otras palabras, mientras que se elaboraba el ensayo en The Lancet los dos funcionarios de Salud simplemente minimizaron vacunas y diagnóstico.

En EU el uso de la vacuna de Jynneos fue autorizada desde agosto del 2022 por la FDA. En México, Cofepris tiene atorada la autorización y por eso la Cancillería no ha podido comprar las vacunas necesarias ni siquiera para la población más vulnerable. México tiene el conocimiento del mercado y el presupuesto para comprar las vacunas, pero a pesar de que desde octubre del 2022 hay casos de MPox en todo el País, la autorización de compra no llegó. ¿Por qué?

Oficialmente hay 3824 casos confirmados de MPox en todo México y cuatro decesos. Para un país de 129 millones de personas parece poco, pero el problema es que desde la detección de los primeros casos, en mayo del 2022, hay subregistro porque durante meses un solo laboratorio estuvo autorizado para procesar muestras y dar resultados. Hay denuncias en redes sociales de pacientes que llegaban con la sospecha de tener MPox y simplemente los mandaban a su casa.

Ayer los doctores Jorge Saavedra, Ricardo Baruch y Guilherme Faviero así como el activista Alain Pinzón publicaron una carta en The Lancet en la que se refieren al ensayo de los funcionarios de salud. La carta es suave, moderada y educada, para el nivel de enojo que hay en la comunidad por la incongruencia de las autoridades de Salud, ya que simplemente llama a que "los autores usen su poder para autorizar el uso de la vacuna de MPox en México".

Hoy está en cuestionamiento la actitud ética de la ministra Yasmín Esquivel por haber plagiado sus tesis de licenciatura y de doctorado. ¿Habrá leído López-Gatell el ensayo que publicó en The Lancet y en el que recomienda la vacunación contra MPox en México? Si sí, ¿dónde están las vacunas?