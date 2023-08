Preámbulo: ¡Mayday! ¡Mayday!… el avión amenaza con estrellarse porque dos sujetos (dirían las crónicas policiacas) están armando un motín a bordo. La pasajera Claudia, que se la ha pasado haciendo corajes desde que inició el vuelo y es dueña de toda la fila 1, se ve bastante “encanojada” porque Marcelo, el ocupante del asiento 3A se alió con Ricardo, que viene en el 14F (salida de emergencia btw), y le están diciendo cosas muy feas. “Siempre salen con eso, no lo voy a seguir aguantando, Alfonso”, le escuchó decir una azafata. Mientras tanto, Adán, el que se supone sabe cómo controlar estos asuntos, está “muuuy augusto” viendo el jaloneo desde su asiento en la 6A (no le alcanzaron los puntos para Premier, pero viene en la zona Plus, que no es tan mala). Todo empeora, porque Manuelito ya se paró a gritar allá desde el 33E (pobre, lo pusieron atrás y en medio). En el baño del fondo está Noroña, muy alterado porque lo dejaron encerrado y nadie lo oye, es más, ni se acuerdan de él. El piloto, un francés de nombre Alphonse Durazé. No es cierto, jaja, es un sonorense que se llama Alfonso y debería estar piloteando su Estado, pero no le alcanza el tiempo porque le impusieron este avioncito que va en picada, aunque francamente cuando ha estado en posición de tomar decisiones lo ha hecho muy mal. Él es bueno obedeciendo y ejecutando las ideas de otros, punto. La cosa se pone color “morado morenesco” porque en la Torre de Control no responden. Es que el gran jefe Andy Manuel está muy entretenido jugando League Of Legends y hace corajes porque no puede acabar con Xóchitl. Le ha lanzado bombas de todos los tamaños y con cada una crece más. Su problema es que al mismo tiempo le dispara a Felipe, Lilly, Claudio X, Chumel, Norma Piña, Chente, Carmen y cuanto conservador se le aparece en la pantalla. Con ese panorama llegamos a la semana 11 de Sonora sin Gobernador… ¿Y dónde está el piloto? Feliz con las corcholatas.

El sordo no oye, pero…

Lo que nos faltaba, ahora resulta que el Peje sufre de sordera. Durante casi cinco años de mañaneras había estado muy bien de su aparato auditivo, pero algo le pasó el miércoles cuando le preguntaron por los cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno y, con toda la desfachatez y soberbia cínica que le caracteriza, se puso a platicar un chiste malísimo (con decirles que tiene menos gracia que Zedillo) sobre un “viejejito” al que la esposa le pide dinero y hace como que no la oye. Al día siguiente su “control de daños” no le alcanzó más que para decir que no había escuchado, lo cual solamente él y los chairos que le quedan se creen. ¿Es tanto el control que cree tener para hacer lo que le pegue gana? A todos sus males ahora debemos agregar el Trastorno de Despersonalización. Un mecanismo de defensa que usa el aparato síquico para evadirse de la cruda realidad. Y no es sólo él, parece ser un mal que aqueja a muchos “gobernantes” de Morena. Si no lo creen, escuchen al “gobernador” de Sonora que asegura que la ola criminal es una exageración de los medios o que se hace como que no pasa nada cuando publican la ostentosa fiesta de su secretario de Educación, tampoco se manifiesta cuando se descubre un fraude monumental en esa misma Secretaría. En Cajeme se registra un crimen brutal en una carnicería. ¿Se evitaría eso, si Durazé estuviera concentrado en Sonora? No, por supuesto que no, pero es lamentable que, mientras esas cosas suceden, él ande festejando en “X” (antes Twitter) que Monreal renuncia a su encuestadora del Corcholata Fest. Muy poco le importa Sonora porque, para él, Morena y su Peje son primero.

La buena

No todo es malo, hay que decirlo. El alcalde de Hermosillo, Toño Astiazarán, logró que la capital sonorense fuera una de las doce ciudades del Continente seleccionadas para participar en el programa “Cities Foward”, del Departamento de Estado de USA para la sostenibilidad urbana. Colocar a Hermosillo como referente mundial no es tarea fácil. Otro logro es la reducción en el gasto de Comandancia Norte, donde la generación eléctrica con el sol para cargar 120 patrullas resulta en un gasto promedio de sólo 9 pesos diarios por cada una. Los problemas deben verse de frente y solucionarlos uno por uno.