¿Y dónde está el gober?

Asesinaron a un jefe policiaco en Cajeme. Días antes ejecutaron a otro oficial y su escolta. Empiezan a brotar los casos de corrupción porque el gabinete fue hecho en base a compromisos y traiciones por encima de la capacidad. Un buen momento para preguntar: ¿Y dónde está el “Gobernador”?

Mmmh, en muchas cosas menos al frente de Sonora. Lo podemos ver en ridículos reels clamando por alguien que adopte un perrito. Muy preocupado por llegar al corazón de los centennials y millenials, que tienen fascinación con sus “perrijos”. Imagino a sus “asesores” obsesionados con llegar a los “neovotantes”. Mmmh, para lograrlo, además de su inmeeeenso amor por los animales tendría que ser carismático, no se pierdan.

Si no está con sus animalitos anda en algún estado ajeno al mando de su Morena del alma. Ese partido en crisis a la espera de un dedo que destape la corcholata. Por cierto, Durazo y los otros “gobernadores” ya decidieron que #EsClaudia, misma a la que trajo este fin de semana a que ilustrara a los sonorenses sobre la manera en que se debe gobernar. Otro acto de campaña anticipado, pasando por encima de la Ley Electoral. Ah, firmaron un acuerdo de colaboración, no pregunten el tema porque ni ellos saben. Este “gober” no haya qué hacer para tratar de matizar ese espectro inocuo que es su “Gobierno”.

En el tiempo que le queda libre (si te es posible dedícalo a Sonora) se va a Coahuila a apoyar a Armando Guadiana, el mismo que promete contratar a Peso Pluma si votan por él. Muy profundo el amigo, jajaja. Ahí mismo aprovechó para mentir, sin sonrojarse, sobre “sus motivos” para irse del PRI mientras charoleaba, una vez más, con el féretro de Colosio. La próxima semana les contaré la verdad sobre este pasaje porque ya basta de políticos mentirosos.

Hizo cambios en el gabinete, pero superficiales. Por fin se dio cuenta que el muchacho Bracamonte no servía para manejar la política local. Claudia Indira dejó la Fiscalía y aprovechará para poner un incondicional que le permita más control. Mandará su propuesta y los impresentables “legisladores” de Morena y satélites de su propiedad lo van a aprobar de inmediato. Tadeo Gradías es bueno, pero las formas son lamentables.

Oye, Alphonse (a ver si diciendo su nombre en francés nos pela): ¿Hay crisis de seguridad y quieres jugarnos el dedo en la boca llegándole al precio, digo cambiando a quien encabeza la procuración de justicia? ¿Cómo explicarte que el problema está en la prevención? Sí, queremos saber quién cometió los asesinatos, para que haya justicia, pero es más importante que no sucedan y esa función preventiva es de María Dolores del Río, quien ha fracasado de la misma manera en que “toi” (y dale con el francés, se pronuncia tuá, por cierto) lo hiciste a nivel nacional. Quizá por eso no la despide, se identifican en su incompetencia.

Sonora y México a la deriva. El Peje anda como desesperado buscando la otra mitad del medio ambiente. Sigue atacando a Loret y a los ministros del Poder Judicial. Anuncia su Plan C (de una vez que llegue al Z y nos deje en paz con esas babosadas, please). Dice que no se junta con pelafustanes, a menos que sean parientes y empleados del “Chapo” Guzmán. A los que no están de acuerdo conmigo la horca, y a los narcos besos y abrazos.

En serio debemos pensar en no darle un solo voto a Morena el próximo año. Es aterrador imaginar lo que ese señor haría con mayoría absoluta en la Cámara Baja. Porque han de saber que su corcholata favorita seguramente ya le juró amor eterno y dejará que la mangonee allá desde La Chin…

Y en Sonora hay que preguntarle a los políticos opositores, empresarios y quienes se crean líderes sociales hasta cuándo van a llamar a cuentas a Durazo. Ha llegado al colmo del cinismo e ineptitud. Sólo le falta decir: “Bola de exagerados, la inseguridad (como Santoclós) no existe, son los papás”. En mi papel de sonorense, le solicito que renuncie a su cargo como presidente del Consejo de Morena y esa ocurrencia del litio que le colgó el otro irresponsable e irrespetuoso con los sonorenses (el Peje, claro). Sonora necesita al gobernante de tiempo completo, no un demagogo “multitasking” tan empático con los “perrijos” y tan ecpático (googleé la palabrita) con las víctimas humanas.

No nos quejemos mañana de lo que no exijamos hoy.

Martín Holguín