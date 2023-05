Voz del papa

1)PARA SABER

En una familia los padres hablaban del ya inminente nacimiento de su nuevo hijo. El padre comentó que habría que mudarse de casa. Entonces el hijo pequeño que escuchaba atento comentó: “Será inútil, de todas maneras nos encontrará”. Como alguien ha dicho, un hijo no es un problema, sino un regalo, un don, un bien.

Con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra cada 15 de mayo, el papa Francisco declaró que “la familia es el principal antídoto contra el problema del invierno demográfico”, e hizo un llamado a nivel internacional a promover políticas “amigas de la familia” que acojan la vida.

Para el papa Francisco, la familia es el principal antídoto contra la pobreza, material y espiritual. Y a pesar de los momentos difíciles que atraviesan, hay una alegría que proviene de ser familia, percibida como un regalo, con un íntimo sentido de gratitud.

2)PARA PENSAR

Una familia está bien consolidada en la alianza que establecen los esposos entre ellos. Ello está significado en los anillos que se intercambian el día de su boda. Un sacerdote español, el padre Bronchalo, explicaba por qué esos anillos se ponen en el dedo anular. Se puede recordar que tiene que ver etimológicamente con ‘anulado’, es decir, algo que es descartado por débil, pues es difícil levantar sólo ese dedo con el puño cerrado. Tener el anillo en el dedo anular es un recordatorio a los esposos que es en la debilidad donde más necesitan amarse, pues la debilidad propia nos va a acompañar toda la vida. Por ello se prometen ser fieles en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarse y respetarse todos los días de su vida. El matrimonio es una alianza para siempre. Es la razón por la que a los anillos de boda se les llama alianzas.

A veces se quiere a alguien por sus buenas cualidades: Fuerza, simpatía, belleza o generosidad. Pero sólo quien ama de verdad lo hará con todas sus debilidades, defectos y miserias. El matrimonio, siendo algo serio para toda la vida, requiere de un amor firme en donde se acepten las debilidades.

Recomienda el padre Bronchalo a los esposos que cuando tengan una dificultad y les cueste quererse se besen mutuamente el dedo anular con el anillo en señal de veneración y amor. Así es posible, con la ayuda de Dios, que el amor sea para toda la vida.

3)PARA VIVIR

Es común desear a los recién casados, que sean muy felices toda la vida. Recordaba el papa Francisco que la alegría de ser una familia no significa que todo vaya bien ni que no haya problemas, pues suele haberlos, hay periodos más serenos y otros más difíciles. Pero hay una alegría que no obstante las dificultades, proviene de verse a sí misma como un don, un regalo de Dios. Así brotará un íntimo sentido de gratitud a Dios y a nuestros antepasados. Y no se trata de familias especiales, sino de cualquiera.

Por último, el Papa pidió a las familias dedicar tiempo a la oración, al diálogo con los hijos, y a la vida comunitaria en la Iglesia.