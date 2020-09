Viviendo en el error

A todas luces se ve que el presidente López Obrador es una persona bien intencionada, sin embargo, su proyecto de Gobierno se mueve más en la zona de los deseos que de los resultados y seguirá en esa misma tesitura mientras las mayorías lo aplaudan.

El “pueblo bueno y sabio” gusta de anuncios y acciones espectaculares como el de castigar a los ricos y a los políticos corruptos del pasado; también disfruta de que el Gobierno cree instituciones “rimbombantes” como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). El “atole con el dedo” como estrategia.

Todas estas promesas y nuevas responsabilidades que se está agenciando la federación son positivas, pero en tanto no se actúe con firmeza, los resultados contra la impunidad seguirán brillando por su ausencia y el País enviando señales de desconfianza.

El “pan y circo” es el modus operandi del actual Gobierno y eso es altamente dañino para una nación que luce cada vez más dividida, improductiva y con expectativas desalentadoras.

El mandatario fue por más de doce años un destacado candidato presidencial y en menos de dos años en Palacio Nacional está demostrando que no se le da ser el jefe del Ejecutivo.

En términos de mercado pude decirse que el 1 de julio del 2018 AMLO conquistó el lado de la demanda (a la población) y ahora busca apoderarse de la oferta (el sector productivo) para eternizarse él y su movimiento en el poder.

El Presidente y su ideología populista sacude además a los sectores legislativo y judicial a la vez que pavimenta el camino para que Morena y aliados salgan bien librados en las elecciones de medio término.

Encarrerado en su día a día le abona a la división, a la incertidumbre y a la ausencia de Estado de Derecho. Descalifica con singular alegría a sus adversarios y purifica a ciertos empresarios. Recién dijo que platicó con Carlos Slim (el hombre más rico de México) y con Miguel Rincón (presidente de Bio Pappel) porque “siempre procuro recoger los sentimientos de los más humildes, así como también escucho a los empresarios exitosos”.

Le atiza con frecuencia al periódico Reforma al que califica de “un pasquín inmundo” porque lo contradice con información dura. Dice odiar al matutino de Alejandro Junco de la Vega, pero bien que lo consulta. Si en verdad ese matutino fuera “basura”, ni siquiera voltearía a verlo, mucho menos “lo publicitaría” en sus mañaneras.

Asegura no odiar y no perseguir a nadie; no ser autoritario y respetar a sus críticos. Sin embargo, no tardó en irse contra 650 ciudadanos, académicos, escritores, historiadores y artistas que difundieron la semana pasada un desplegado donde advirtieron que, en su Presidencia, “la libertad de expresión está bajo asedio”.

En este ambiente tan revuelto, la economía nacional sigue tambaleándose: La oferta y demanda de bienes cae 21.6% en el segundo trimestre y el ahorro bruto retrocede 22.8%. Goldman Sachs le pone el turrón al asunto pronosticando que el PIB mexicano se achicará este año 9.8%.

¿Cuál es la falla?, La gente racional quiere ver a un López Obrador como Presidente, pero el tabasqueño no se quita la camiseta de luchador social que siempre ha sido.

México carece de piloto… vivimos en el error.

SERVANDO CUMPLE 25

Este mes de septiembre la cadena Super del Norte, que capitanea Servando, festeja sus “bodas de plata”.

Era el noveno mes de 1995 cuando Carbajal se animó a abrir la primera tienda en la colonia Solidaridad, al Norte de Hermosillo.

Veinticinco años después la cadena sonorense cuenta con 81 sucursales (entre Super del Norte, Santovalle y Supersazo) distribuidas a lo largo y ancho de Sonora, con 6 mil colaboradores y ventas anuales por 4 mil 400 millones de pesos.

Tal plataforma ha proyectado a la compañía de Carbajal a nivel nacional figurando en las 500 de Expansión.

La dinámica de Corporativo del Norte sobresale en el competido sector del comercio y autoservicio.

En sus primeros cinco años Super del Norte aumentó sus puntos de venta a cinco, en dos años más a 10. Para el 2008 registraba 18 sucursales y un año después sumaba 24.

En el 2010 agregaba a su cuenta 10 establecimientos: Siete de VH y tres de otra cadena. Luego compraría Santafé y los Vimark's.

Ahora, con su portafolio de tres marcas, Carbajal se apresta a consolidar su corporativo en Sonora y expandirlo al resto del País. Quiere festejar con más fuerza el 30 aniversario.

