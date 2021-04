Ustedes los ricos

“La pobreza no es socialismo: Lo glorioso es ser rico”. Atribuido a Deng Xiaoping

En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Carlos Salinas de Gortari de ser el “padre de la desigualdad”. La prueba está, afirma, en la revista Forbes. Durante el periodo neoliberal, dijo el 21 de febrero de 2020, “se registró el saqueo más grande en la historia de México. Se trasladaron los bienes de la Nación a manos particulares. Forbes registra a quienes poseen más dinero en el mundo. En 1988 había una familia mexicana y para 1994 se reparten la piñata, hay 22 multimillonarios”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, yo tengo otros datos. Es falso que la desigualdad haya aumentado en el sexenio de Salinas o entre 1988 y 2018. El coeficiente de Gini, el usual indicador de desigualdad (en el que 1 representa desigualdad absoluta y 0 igualdad total), mostraba para México en 1989 un nivel de 0.543, que se redujo a 0.526 en 1992 y a 0.528 en 1994. Para 2018 la desigualdad había disminuido a 0.454 (Banco Mundial). Si algo sugiere el índice Gini es que la desigualdad aumenta en tiempos de contracción económica y baja cuando hay crecimiento. No es novedad. Pero a pesar de que el crecimiento entre 1988 y 2018 fue escaso, apenas 2% anual, sí hubo un descenso de la desigualdad.

Utilizar las listas de multimillonarios de Forbes para detectar desigualdad es un despropósito. Los cálculos de esta revista se basan en las cotizaciones en bolsa en dólares de las empresas, por lo que miden más bien el precio de las acciones y el tipo de cambio. No debe sorprender que en 1988 sólo una familia mexicana estuviera en la lista, pero el número haya subido a 24 (no los 22 que dice AMLO) en 1994. La primera lista de Forbes se publicó en 1987 y en los primeros años los editores estuvieron mejorando sus procedimientos para identificar a multimillonarios y calcular sus fortunas. El que en 1989 no hubiesen detectado a todos los multimillonarios mexicanos es natural, pero esto no significa que no existieran. Por otra parte, la creciente bursatilización de las grandes empresas mexicanas permitió ponerles un valor que antes no se podía definir. Todavía hoy nadie sabe cuál es el valor de las empresas familiares o personales mexicanas que no cotizan en bolsa.

Los multimillonarios y sus fortunas en las listas de Forbes han venido aumentando. En 1987, primer año que se publicó la lista de personas con más de mil millones de dólares, los editores incluyeron a 140, cuya fortuna acumulada llegaba a 295 mil millones de dólares. En este 2021 eran ya 2,755, con un patrimonio total de 13.1 billones (trillions en inglés, millones de millones).

Si la idea de AMLO fuera verdad, y los países con más multimillonarios fueran más desiguales, entonces Estados Unidos, con 724, sería el más desigual, seguido de China, con 626. Otros, como Alemania con 136, Hong Kong con 71, Canadá con 64, el Reino Unido con 56, Japón con 49 y Suecia con 41 tendrían una desigualdad muy superior a la de México, al que sólo le quedan 10.

Los países con muchos multimillonarios suelen tener bajos niveles de pobreza, quizá porque las condiciones que permiten la acumulación de grandes fortunas también ayudan a generar inversión, empleos y mejores condiciones de vida para todos. El número de multimillonarios no exhibe su desigualdad, en cambio sí la posibilidad de generar riqueza. Por eso, en lugar de quejarnos por tener a 10 multimillonarios, deberíamos pensar cómo hacer para tener 41 como Suecia, 136 como Alemania o incluso 724 como Estados Unidos.

MONTAJES

El presidente López Obrador hizo ayer en la mañanera un verdadero montaje para exhibir el montaje de Genaro García Luna con Israel Vallarta y Florence Cassez, acusados de secuestro. Presentó el video, además, como una prueba de la “asociación delictuosa entre el poder político y los medios de información”.