Urge IP seguridad energética regional

El sector privado de los tres países de Norteamérica, reconoce que el futuro económico de la zona depende en gran medida de la seguridad energética regional.

Y en momentos cuando se reúnen en México, Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, tanto la US Chamber of Commerce (USCC), como el Business Council of Canada (BCC) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ponen “el dedo en la llaga”.

Conminan a los tres gobiernos a ponerse las pilas para hacer más competitiva la capacidad de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) para competir con el resto del mundo, asegurando la oferta de energías limpias.

Para ello es necesario, apuntan los organismos camerales, un plan de transición que garantice el acceso a electricidad y combustibles ecológicos y confiables a precios competitivos, que permita a los inversionistas cumplir sus objetivos empresariales, así como sus metas medioambientales globales.

Para alcanzar esta visión de una región de Norteamérica competitiva, subrayan los del sector privado, es fundamental que los tres gobiernos trabajen juntos en desarrollar estrategias que refuercen el Estado de Derecho, aseguren certidumbre para los negocios y se adhieran a mejores prácticas globales de transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y el debido proceso.

Para los tres organismos cúpula, la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) representa una oportunidad única para fortalecer la competitividad económica continental.

Y comentan que los acontecimientos recientes (entre ellos el Covid), han transformado los flujos de comercio internacional y de inversión, y América del Norte tiene una ventana de oportunidad corta para capitalizar sus ventajas.

“En conjunto, nuestros tres países generan casi un tercio de la actividad económica mundial. Estados Unidos, Canadá y México representan un mercado de más de 500 millones de personas, y los tres son sistemáticamente el principal socio comercial del otro. Cerca de la mitad del comercio de América del Norte es intrarregional”, precisan las cámaras.

Previo a la última reunión de la CLAN en noviembre del 2021, grupos empresariales de toda América del Norte destacaron la necesidad de que los sectores público y privado trabajen juntos para expandir el comercio, apoyar eficazmente a las mipymes, evitar interrupciones en las cadenas de suministro, impulsar la competitividad económica, defender el Estado de Derecho y cumplir con los compromisos en el T-MEC.

A un año y dos meses de la reunión de la CLAN, Estados Unidos y Canadá han operado de acuerdo “al librito”; en cambio México a hecho travesuras y malabares legales con el tema energético poniendo en riesgo cuantiosas inversiones de los tres países.

La incertidumbre campea en el País y tanto Biden como Trudeau buscarán desde ahora que AMLO se centre más en la economía que en la política.

PLAN SONORA EN UNA ENCRUCIJADA

Si EU y Canadá le hacen ver a López Obrador la importancia estratégica y la urgencia de producir “hasta para tirar p´arriba” energía limpia en la región, el Plan Sonora de Energías Sostenibles del gobernador Alfonso Durazo se irá “a las nubes”.

Consecuentemente, la economía sonorense empezará a volar alto, pues la inyección global de recursos en paneles solares rondará los 48 mil millones de dólares.

Obvia decir que en este escenario, se allanaría el camino para poner fin a la disputa que ahora enfrenta México con EU y Canadá en el crucial tema energético.

Por el contrario, si AMLO se amarra y los visitantes se regresan a sus respectivos países “con las manos vacías”, iniciará para México un “infierno económico y político” y Sonora tendría que decirle adiós a las energías limpias y también al nearshoring.

De ser así, la 4T se habría salido con la suya y la entidad devaluaría su futuro.

FRENA CABORCA INVERSIÓN

Hace un mes se expuso en esta columna el proyecto “Parque de Agua” que busca sanear y reutilizar las aguas residuales tratadas en Caborca para riego de áreas verdes públicas, riego agrícola y uso industrial de las minas “La Herradura” y “Noche Buena”; ambas propiedad de Minera Penmont (Fresnillo-Grupo Peñoles).

Pues bien, es hora que el alcalde caborquense David Mier “El Cubano”, sigue frenando el proyecto y así la inyección de más de 580 millones de pesos y los 350 empleos directos nomás no se activan.

Estas aberraciones se dan a pesar de que la inversión es privada, sin costo alguno para el Municipio ni para el Estado.

