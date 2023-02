Unison: Pensara a largo plazo

Pues al parecer no todos los sectores universitarios están aún conformes con la iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad de Sonora que se aprobará pronto en el Congreso del Estado.

Porque mire, una cosa es que vaya a salir sin problema porque ya tiene todos los votos que se necesitan, y otra muy distinta es que haya unanimidad al interior de la institución.

Desde luego hay que entender que la unanimidad es algo francamente difícil de conseguir, porque es claro que se están trastocando intereses al interior.

Pero igual vale la pena escuchar y conocer las opiniones discordantes en el tema que salen de los propios académicos, de la comunidad universitaria que aún reconociendo la necesidad de actualizar esa ley -que data de hace 30 años y a la que debemos reconocerle varios méritos-, no está de acuerdo.

La Unison entró en un largo periodo de estabilidad, su prestigio académico creció, la infraestructura está mejor que nunca, son instalaciones que cualquier universidad privada envidia.

Y pues al menos a mí como ex alumno no me van a venir a contar cómo eran las cosas en la Uni antes de entrar en vigor la ley que ahora está a punto de ser derogada.

La universidad floreció en más de un sentido cuando se deroga aquella Ley 103 y surge la Ley 4, bautizada por grupos de izquierda de la época como la “Ley Beltrones”.

Independientemente de que ya se tengan garantizados los votos para sacarla adelante, hay que ir más allá de un “ya quítate porque yo gané y ahora sigo yo”.

Y hay voces que aseguran que esa iniciativa no garantiza al 100% un modelo de autogobierno, que atienda los intereses de la institución y que sean los sectores universitarios, y sólo ellos, los que tendrán la última palabra a la hora de definir el rumbo.

La ley vigente a punto de ser derogada le dio viabilidad a la institución por tres décadas.

Al menos deberíamos aspirar a que la nueva defina el rumbo y el tránsito de la Unison hacia el futuro, capaz de responder a las nuevas necesidades de los estudiantes, de la sociedad, de las empresas, de los gobiernos y de una ciudadanía que claramente ha evolucionado en su forma de enfrentar, procesar y resolver sus necesidades.

No tengo duda de que el gobernador Durazo tenga la intención correcta.

Sobre todo si uno de sus modelos a seguir es el de aquel Gobernador que fue capaz de hacer a un lado su forma de ver y hacer las cosas si alguien le llegaba con propuestas mejores como lo fue Samuel Ocaña, cuya herencia aún sigue rindiendo frutos en la estructura de Gobierno.

No, no estoy diciendo que sea mala, pero sí creo que tratándose de algo que perdurará por décadas sería bueno escuchar hasta la última opinión, cosa que por cierto no sucedió con la Ley 4, porque si bien podemos reconocerle alcances y méritos, ese de la socialización y consulta con los sectores no fue uno de ellos.

Y aquí le agrego un par de reflexiones más.

Ya va siendo hora de que los diputados hagan su chamba y no estén solamente cachando las iniciativas que les manda el Gobernador.

Salvo honrosas y muy escasas excepciones, es inaceptable la pasividad que demuestran en temas como el de la Unison, el transporte urbano -en el que por cierto ya los acusan de omisión-, así como algunos otros.

Una más: La diputada de Movimiento Ciudadano Natalia Rivera se le fue a la yugular al mandatario con el tema de la universidad y el de la inseguridad.

¿Rudeza innecesaria?

No lo sé, pero sí me queda claro que los diputados de MC son en el Congreso del Estado lo más parecido a una oposición frente al Gobierno estatal.

Lástima que sólo se van a concentrar en el Palacio de Gobierno y no en el de enseguida, en donde también se están cociendo habas.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.