Una historia diferente

1) Para saber

La historia es una ciencia muy antigua. Es Heródoto en el siglo V a.C. quien decide escribir todo aquello que merecía ser recordado, procurando diferenciar lo verdadero de lo falso, y por ello reconocido como el primer historiador.

La Sagrada Escritura también contiene muchas historias, sin embargo, es mucho más que un libro de historia. El papa Francisco se pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y un libro de historia? Y responde: La diferencia es que las palabras de la Biblia, aún escritas por hombres, tienen una fuerza muy grande dada por el Espíritu Santo, una fuerza eficaz para que sean semillas de santidad y de vida.

Habiendo terminado la catequesis sobre el Padre Nuestro, ahora el Papa empezó unas reflexiones sobre un libro de la Biblia: Los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas Evangelista. Nos habla de la historia de un viaje peculiar. El comienzo del viaje del Evangelio en el mundo, que inaugura el tiempo de la evangelización.

2) Para pensar

Masahiro Yuki era un inquieto joven japonés ateo muy interesado por la historia. Ese interés le acercará a Dios como él mismo afirma: “Cuando era pequeño no era cristiano, sino ateo. En mi familia no teníamos ninguna fe, ninguna creencia. Pero cuando estaba en el colegio me interesaba mucho la Historia del mundo y la Historia de la Iglesia”. Así que estudió y lo que más le impresionó fue conocer la universalidad de la Iglesia Católica y la caridad cristiana… Descubrió que la Iglesia no es una institución humana, sino sobrenatural con el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la Tierra. Así que decidió convertirse al cristianismo.

En el año 2010 recibió el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión, entonces tenía 18 años. Poco después Masahiro descubrió que tenía vocación al sacerdocio y actualmente se prepara para ello. Al principio su madre no lo entendía y se enfadó mucho, pero ahora ya lo aceptó y está muy contenta.

Los Hechos de los Apóstoles nos narran los orígenes de la Iglesia Católica. Pensemos si nos acercamos a la Palabra de Dios con la disposición de ser transformados.

3) Para vivir

Así como toda historia tiene protagonistas, el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene dos protagonistas muy unidos, dice el Papa, “son realmente una «pareja» viva y efectiva: la Palabra y el Espíritu”.

Puede sorprender que la Palabra de Dios haya sido pronto aceptada por tantos y en distintos lugares, aunque no faltaran detractores. ¿Cómo fue posible? No fue debido a hermosos discursos, sino gracias al Espíritu Santo, cuya fuerza tiene el poder de purificar la palabra humana para hacerla portadora de la verdadera vida y expandir así el pueblo de Dios.

El libro de “Los Hechos de los Apóstoles” comienza mostrando cómo la Resurrección de Cristo nos trajo una nueva vida, la vida de la gracia. Y gracias al Bautismo en el Espíritu Santo adquirimos esa nueva vida.

Vivamos conscientes de tener esa vida divina y leamos la Biblia con buenas disposiciones para ser transformados interiormente, pues la Palabra de Dios es capaz de iluminar los corazones, de quitar resistencias y muros de división.