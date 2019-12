Una cara victoria

Las encuestas previas pronosticaron con precisión el resultado de las elecciones británicas del pasado 12 de diciembre. Aun así, los medios presentaron como una gran sorpresa el amplio triunfo de Boris Johnson y su Partido Conservador.

El sistema electoral británico, de votación directa por distritos, sin representación proporcional, ayudó a ampliar la victoria. El Partido Conservador obtuvo 43.6% de los votos, pero 365 escaños, 56.1% de los 650 del Parlamento. Esto dio a los conservadores una mayoría absoluta que los electores no concedieron. Se trata, sin embargo, de una de las características de los sistemas de votación directa (first past-the-post), que generan mayorías claras, y estabilidad política, pero reducen la representación de ciertos partidos. Los Liberales Demócratas, por ejemplo, obtuvieron 11.6% de los votos, pero sólo once escaños, 1.7% del total. El Partido Nacionalista Escocés alcanzó 3.9% de la votación, pero 48 escaños, 7.4%, debido a que sus votos se concentraron en Escocia.

Los conservadores ganaron 49 escaños más que en la elección anterior, la de 2017. La gran virtud del primer ministro Johnson fue concentrar su esfuerzo en un solo mensaje: La salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el actual confuso mundo electoral, los candidatos con un mensaje claro tienen mejores oportunidades de triunfo. La mayoría absoluta de Johnson ha sido interpretada como un mandato para el Brexit, pero 43.6% de los votos no dan un mensaje claro para ello. Las encuestas de opinión ratifican que la mayoría de los británicos rechazan hoy el Brexit. La última, publicada por YouGov el 18 de noviembre, muestra que 45% de los británicos quiere permanecer en la UE contra 40% que desea salir. Debido a su claro mensaje sobre el tema, empero, Johnson logró llevarse casi todos los votos de quienes quieren separarse de Europa. El Partido del Brexit de Nigel Farage se quedó con sólo 2% y ningún escaño.

El Partido Laborista es, sin embargo, el gran derrotado: Perdió 60 escaños para quedar con sólo 202, su peor presencia en el Parlamento desde 1935. El gran problema fue su dirigente, Jeremy Corbyn, un político de extrema izquierda que se presenta como socialista, que consideró a Hugo Chávez como ejemplo para el mundo y que es amigo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Corbyn no ofreció una posición clara sobre el Brexit, al cambiar de opinión varias veces sobre el tema y decir finalmente que adoptaría una posición neutral en un nuevo referéndum; pero, además, prometió un Gobierno con mayores impuestos y nacionalizaciones de empresas que hizo que los votantes moderados abandonaran al Partido Laborista.

El Partido Nacionalista Escocés avanzó por su claro rechazo al Brexit y su concentración de votos. Con sus 48 escaños, trece más que en 2017, tiene ya un control político casi absoluto de Escocia. Esto subraya los riesgos de la estrategia del primer ministro Johnson, quien logró el triunfo electoral y aseguró una mayoría en el Parlamento que le permitirá acelerar el Brexit, a pesar de lo mucho que la medida divide al país, pero puede haber sembrado las semillas para impulsar la salida de Escocia de un reino al que pertenece desde 1707. Al final puede ser una victoria muy cara para el Reino Unido.



Sobrerrepresentados

El artículo 54 de la Constitución mexicana prohíbe una sobrerrepresentación en el Congreso de más de ocho puntos porcentuales de la votación nacional a cualquier partido. Sin embargo, Morena, como ha señalado el consejero del INE Ciro Murayama, obtuvo 37.2% de los votos en las urnas, pero cuenta con una bancada de 51.8%. Es inconstitucional.