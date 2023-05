Un fiscal fuerte y una carta

Así como muchas veces criticamos ciertos movimientos hechos en el gabinete estatal, hay ocasiones en que se debe reconocer algo que pudiera ser acertado. Después de analizar la trayectoria de Gustavo Salas hay que reconocer que tiene luces y sombras, pero sí parece ser el indicado para encabezar la Fiscalía General del Estado. Creo que Durazo está acertando y ojalá así sea, porque Sonora lo necesita.

Salas tiene una larga trayectoria en la procuración de justicia. Lo más importante es que es un hombre con mano dura, que debe liderar ese grupo tan complicado que integran los agentes ministeriales. Una figura fuerte en la Fiscalía era necesaria y ahora toma mayor relevancia porque los crímenes siguen sumándose por todo el Estado y la sensación de inseguridad no lleva a nada bueno.

En su biografía resalta que dirigió la Seido el sexenio pasado y fue clave en la investigación de casos de alto impacto que llevaron a arrestar criminales. Le entiende al tema, tiene un doctorado en Derecho penal y hasta ha escrito libros relacionados. Habrá quienes cuestionen sus métodos, pero ha dado resultados y una figura fuerte, sólida, es urgente en la FGJE. Parece una excelente decisión y, ya que se decidió a actuar, sería bueno que el Gobernador ahora enfocara sus baterías a buscar quien supla a María Dolores del Río, que nomás “no da pie con bola” en Seguridad. De nada sirve un fiscal duro si en la prevención del delito “siguen en Babia” (moderna la expresión).

Colosio y la renuncia de ADM

Y la semana pasada les comentaba que hoy hablaría de un discurso que dio Alphonse (hay que nombrarlo en francés para que nos pele, pues) Durazo en Coahuila, a donde fue en calidad de “chaka” morenista, como si los problemas de Sonora permitieran esos lujos. Bueno, dijo algo así: “¿Saben que me une entrañablemente al senador Guadiana y por eso, entre otras razones, estoy aquí tratando de darles un mensaje que consolide la convicción de hacer causa común para llevarlo a la gubernatura del Estado? Que fue maestro de Luis Donaldo Colosio. Yo fui secretario particular de Luis Donaldo Colosio en el PRI, en Sedesol y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Y después, voy a decir algo muy duro, y después yo renuncié al PRI después de su asesinato porque dije en aquel tiempo, no puedo seguir en un partido que dirime a balazos la contienda presidencial”. Qué bonitas palabras, pero creo que ya no es tiempo de seguir lucrando con Colosio. Es peor cuando se miente en el intento. No, Alphonse, jamás levantaste la voz después de aquel crimen. Al contrario, buscaste refugio dentro del PRI y, como no eras de los afectos de Zedillo, tuviste que refugiarte en Esteban Moctezuma, quien te cobijó en su breve paso por Gobernación. Pero siempre habrá una carta perdida por ahí, que nos revele que la renuncia al PRI se dio a finales de 1999, más de cinco años después del asesinato. Y la razón fue que no habría candidatura alguna. “Para nadie es un secreto que desde 1995 estoy acampado en el perímetro del partido”, reconoce en la carta de renuncia que le envió a Dulce María Sauri. El mensaje central de esa misiva dice: “El proceso interno para la elección del candidato presidencial, con todo y las observaciones que se le pueden hacer, me despertó ingenuamente la ilusión de que nuevos aires soplaban en el partido. Sin embargo, lo sucedido a partir del 7 de noviembre (1999) ha renovado las dudas y la incredulidad sobre su proceso de cambio. El reforzamiento de las decisiones cupulares en el relevo de la dirigencia partidista y en la postulación de candidatos canceló la esperanza que precipitadamente entusiasmó a muchos priistas. Mostraron también la certeza de que el juego de clanes, pese a algunas variantes menores, continuaba plenamente vigente y que era imposible remontar las premisas de su rezago. La ortodoxia senil, la disciplina humillante y la hegemonía de los santuarios de decisión”. En ninguna parte dice que se va porque dirimen todo a balazos, sin abrazos. Se queja de “la línea” al seleccionar candidatos. Ya entrados en gastos, le diría al buen Alphonse que vuelva a leer esa cartita para que coteje los nefastos métodos de aquel PRI, con su Morena actual. Podría hacerlo renunciar otra vez. Bueno, no es para tanto, jaja, porque resulta que ahora está del otro lado de la mesa. ¿Comprenez vous?