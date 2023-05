Un ataque cobarde

Es lamentable el nivel de la política mexicana. Las campañas negras siempre son reprobables, pero son peor cuando no se respetan los límites y quienes quieren dañar a un personaje se van sobre la familia, contra esos que no estuvieron en boleta electoral alguna, pero que muchas veces sufren los daños colaterales porque los antagonistas no conocen de estrategia y llegan al extremo de utilizar recursos burdos, de mal gusto y bastante nocivos.

Esta semana hubo una acción lamentable en contra de los hijos del Gobernador de Sonora. En una publicación de un “sitio” hecho al vapor con nombre “MexicoRojoCvmx” lanzan una “nota” en la que intentan convencer que la DEA vincula a los hermanos Durazo Chávez con prestanombres del Cártel de Sinaloa.

Es claro que alguien con aviesas intenciones (diría Manlio) quiere dañar la imagen de Durazo, lanzando acusaciones contra sus hijos. Así como tengo diferencias con Alphonse, quien es bastante deficiente como Gobernador especialmente en el manejo de la seguridad, debo decir que conozco bien a su familia y estoy seguro que jamás entrarían al negocio del narcotráfico o cualquier otra ilegalidad. Son muchachos que, para empezar, no tienen necesidad de esas cosas y fueron educados con principios sólidos en su casa. Sí, estoy muy seguro que ellos tienen esos valores y por eso me atrevo a defenderlos y reprobar este ataque tan cobarde.

El “golpe” es tan bajo que intentan hacer creer que viene del sitio poblano “CódigoRojo”, que se especializa en temas de seguridad. Lamentable. Durazo respondió con un tuit puntual y claro, como debe ser. Fue directo y no tardó en publicar su respuesta. Habrá quienes digan que no debió haberlo hecho, “porque no vale la pena meterse con esos fantasmas”, pero en este tipo de situaciones creo que es clave enfrentarlo en el momento en que atacan. Porque además hubo bastante dinero detrás de esa campaña. En menos de media hora había recibido el mismo mensaje como 10 veces por Whatsapp.

En la respuesta de Durazo podría criticarle cuando dice: “No somos iguales”. ¿Para qué politizar el tema?, porque es una frase bastante mentirosa del Peje, quien la lanza cada vez que se queda sin argumentos al recibir alguna crítica. En lo personal seguiré analizando y opinando sobre la actuación de Durazo al frente de Sonora. Le seguiré reclamando que no renuncie a su puesto como jefe máximo de Morena porque su compromiso y trabajo total debe ser por Sonora y los sonorenses. Las cosas no están tan bien como para que ande disperso en la “grilla” nacional, impulsando corcholatas y firmando desplegados de “apoyo” a las pobres acciones del Peje.

Lo malo es que este tipo de falsedades contra familias de políticos van a seguir, pero como sociedad debemos estar preparados para no dar crédito a esas babosadas. Esos que se escudan en el anonimato y gastan dinero para golpear sin misericordia abundan en la política mexicana.

Y no, no he hablado con Durazo sobre este u otro tema. No he platicado con él desde hace varios años y ni siquiera me interesa hacerlo, a menos que aceptara una entrevista, lo cual veo muy poco probable porque le gustan solamente las preguntas “a modo” (chequen sus “mañaneras” de los martes)… igualito que su sensei de Palacio Nacional.

Fiestas del Pitic

Escenarios de primer nivel, artistas reconocidos para todos los gustos, oportunidad de negocio para muchas personas. Sí, es justo felicitar al alcalde de Hermosillo, Toño Astiazarán, por el nivel tan grande al que ha llevado las Fiestas del Pitic. Ese evento que inició como una idea de María Dolores del Río (en esto sí es muy buena) y Pancho Búrquez, para festejar el aniversario de Hermosillo, fue creciendo y hoy, 21 años después, adquirió una dimensión impresionante. Bien organizado, con mucha gente asistiendo todos los días y eventos de primer nivel con más de 20 mil personas en los conciertos de inicio y clausura. El centro de Hermosillo se llenó de cultura, diversión y comida. Claro que hay quienes critican “porque hay otras prioridades en las calles”. ¿En serio? Vaya posturas tan simplistas. Un Municipio moderno y con personalidad necesita eventos donde se exprese la cultura y la gente se pueda divertir. Atrae visitantes y lo pone en otro nivel. Las ciudades importantes tienen su sello. Hermosillo posee Las Fiestas del Pitic y es para sentirse orgulloso. Excelente Toño y todo su equipo.