Un abrazo agridulce

La más pequeña de tus hijas acaba de morir tras ser accidentalmente atropellada por un automóvil debido a que la conductora equivocó las maniobras con pedales y palanca de cambios al intentar estacionarse. Tomas a tu hija, la acaricias, te das cuenta de que está agonizando, le dices cuánto la quieres y segundos después deja de respirar. En medio de aquella trágica confusión, con la multitud congregándose a tu alrededor, te das cuenta de que a unos pasos de allí está enmudecida, paralizada y en condición de “shock” la mujer que atropelló a tu hijita y a otras dos menores al haberse encaramado por error en la banqueta (imagen adjunta) a una velocidad suficiente como para que las tres niñas de 6, 10 y 12 años de edad no tuvieran tiempo quizás ni de haberse dado cuenta de lo que les ocurriría un instante después. En cuestión de segundos adviertes que la afligida conductora está atravesando una severa crisis nerviosa que la ha paralizado. Tu hija ya en manos del equipo médico de emergencia tratando de reanimar su respiración y su corazón sin éxito; las otras dos niñas gravemente lesionadas. Te das cuenta que la conductora, inmóvil y sin poder reaccionar, al fin y al cabo ella también madre de otras pequeñas de la misma escuela, y decides ir a consolarla y aliviar tan siquiera un poco su pasmo con un fuerte y sostenido abrazo y decirle quién sabe qué cosas para suavizar su estado, muestra valiente y elocuente de tu empatía hacia ella. Todo lleva a suponer que ella no pudo pensar nada y tú sí pudiste percibir su sufrimiento a pesar de que el tuyo tenía un motivo más profundo por la incomparable y definitiva pérdida de tu pequeña de apenas seis años. Todo esto sucedió en Madrid, España, por la tarde del jueves de la semana pasada, noticia que mereció por obvias razones una rápida difusión primero en Europa y horas después en los noticiarios, diarios y redes sociales de muy distintos lugares. Desde luego que el impacto mayor es la muerte de una de las niñas, también el estado crítico que aún sufren las otras dos menores y de manera especialmente distintiva la entereza de la madre de la menor que perdió la vida al ir minutos después de la tragedia a paliar el doloroso trance que sufría la también autora del doloroso accidente. No sólo no es fácil sino que es muy difícil responder con tanta fortaleza y solidaridad en ese preciso momento como lo hizo la madre de la menor fallecida. Actuar así en la inmediatez de su tragedia requiere de parte de esa madre una sólida madurez interior, una gran dosis de fe y el hábito de pensar en los demás, más aún cuando están necesitados de apoyo. Quizás es sólo un pequeño pero a la vez un gran detalle, una de esas cosas que dicen más de una persona que cualquier análisis sicológico. Ese agridulce abrazo y sus palabras de consuelo a la involuntaria victimaria de su hijita son una lección para cualquiera. Si es verdad que no hay mal que por bien no venga, este gesto de la adolorida madre lo confirma al regalar a los allí presentes -y no presentes- una muestra ejemplar de comportamiento a seguir, tan necesario en el seno de esta violenta civilización actual donde el perdón viene cediendo el paso al rencor, a la venganza y al resentimiento, éste a veces interminable. Muchas gracias de nuestra parte a esa mujer, anónima para nosotros.

México, Covid y la OCDE. Entre los 38 países miembros de la OCDE el nuestro tiene el exceso de mortalidad más alto con casi 600 mil fallecimientos adicionales, un 46.5% más que antes de la pandemia. Tenemos la mortalidad más alta por Covid entre los trabajadores de la salud con un total de 4,400 de fallecidos por Covid, que es el 2% de todas las víctimas muertas por Covid en México. Y el penúltimo lugar en la proporción de vacunados entre toda la población, con el 35.4%, un sitio arriba de Colombia que lleva un 33.6 % de sus pobladores completamente vacunados.