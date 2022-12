Un Tepeyac en Illinois

Una caravana de más de 100 tráileres tripulados por choferes de origen mexicano se dieron cita en el poblado de Des Plaines, Illinois, a unos 30 kilómetros del centro de Chicago, en peregrinación para visitar el templo de Our Lady of Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe), evento que ocurrió el pasado día 3 de diciembre en anticipo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, tradición que traileros latinos de la región guardan desde 2015 y que ha venido creciendo notablemente. La edición digital del diario Chicago Tribune publicó hace cuatro días con la firma de Laura Rodríguez algunos comentarios sobre el evento, muestra de la relevancia que ha adquirido. Recordemos que la migración de mexicanos a los Estados Unidos para trabajar en el campo, la industria de la construcción y en el ramo de servicios es de una magnitud asombrosa, pero en los últimos años el transporte de mercancía ha generado un atractivo para un buen número de migrantes latinos ya que ser chofer de tráiler es más productivo para el trabajador aunque implica más dificultades, pues para la conducción de vehículos de carga se requiere un cierto nivel de conocimiento y fluidez para hablar inglés, así como requisitos más exigentes como el de obtener una licencia especial, tener conocimientos de mecánica y de navegación en carreteras y, en caso dado, animarse a solicitar apoyo financiero para la adquisición del primer tráiler, pues la aspiración de muchos choferes es poder ser propietario de uno o más vehículos de transporte. Así fue el caso de la familia de María Vargas, de origen mexicano, pues debido a que el padre permanecería buen número de años en prisión, un tío hizo las veces de padre de la familia y pronto requirió de más ingresos. Con el ahorro de años de intenso trabajo en la construcción pudo lanzarse, en 1999, a comprar el primer tráiler. María, con el apoyo y el ejemplo del tío, pudo hacerse de dos tráileres en 2009 y resultó con tanto éxito que hoy es socia de Mainland Corp, una empresa transportadora interestatal. Unos años después el generoso y entregado tío enfermó de un tumor maligno en la garganta y María, mujer de sólida fe, convocó a unos cuantos traileros a ir por vez primera en caravana a visitar a la Virgen en su templo de Des Plaines para pedir a la Guadalupana por la curación del tío; María, por cierto, efectuó parte de la travesía a pie, de noche y por debajo de cero grados. Unos meses después, ysin que los médicos pudiesen encontrar una explicación, el tumor dejó de ser detectado en los exámenes y estudios y a la fecha el tío se encuentra libre de cáncer. Así fue el origen de aquel Tepeyac en Illinois. En esta última peregrinación, que fue el sábado pasado, los 100 tráileres llevaban como única “carga” a familiares y amigos del trailero -niños, jóvenes, mujeres y hombres- unos para agradecer a la Virgen de Guadalupe su intercesión por algún favor recibido, otros parapedirlo y otros simplemente movidos por la fe y el deseo de visitarla. El “contagio” no se hizo esperar y esta vez, además de los tráileres, fueron automóviles, bicicletas, caballos y gente caminando; “cientos de miles” dice el Tribune. El templode Des Plaines es ya, entre los de su tipo, el más visitado de los Estados Unidos y es el sitio que concentra más personas con el mismo propósito superado solo por la Villa de Guadalupe en la CDMX. Estamos viendo un doble escenario: El crecimiento de una devoción y el surgimiento de una tradición.

CHINA COLECCIONA PROTESTAS

“Queremos libertad, no confinamiento”. “Queremos reforma, no Revolución cultural”.

“Queremos votos, no un dictador”.

“Queremos dignidad, no mentiras”. “Queremos comida, no pruebas Covid”. Y la más radical: “¡Remoción del traidor despótico: Xi Jinping!”.