Realmente saldrá poco de sustancia del encuentro trilateral entre los tres líderes de América del Norte. El momento en el que llega la cumbre no es sencillo, pues hay temas pendientes en lo comercial que generan tensión, así como diferencias en materia energética, pero AMLO, Biden y Trudeau ganan simplemente con sentarse a la mesa, sonreír como tres amigos y echar a la basura los años previos de la era Trump. Un cambio de formas, al menos públicas, quizás sea lo más relevante.

El centro de la relación trilateral es el comercio y aunque los intercambios económicos han aumentado en América del Norte, la disputa de EU y Canadá contra México por la reforma energética mexicana no parece haber avanzado aún. Difícilmente el Gobierno mexicano ganaría esta batalla en los paneles de controversias trilaterales así que sólo podría ser cuestión de tiempo para que México recule. Los costos políticos internos para AMLO dependerán de cómo se haga ese anuncio y los sectores más rudos de la 4T, como Rocío Nahle, perderán ante el peso de la relación trilateral. Sin embargo, mientras eso no ocurra, la tensión persiste y lo mismo con temas medioambientales. Antes de viajar hacia México, el premier canadiense Justin Trudeau fue duro en una entrevista al referirse a este tema. Del lado estadounidense, John Kerry y del lado mexicano Marcelo Ebrard se entienden, pero el presidente López Obrador no ve un futuro sin hidrocarburos.

Un punto trilateral que no debiera ser tema de tensión, sino más bien de coincidencias es el referente a los temas de igualdad, diversidad e inclusión. Ayer los cancilleres de los tres países firmaron una alianza sobre el tema. En los tres países hay reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, incluidos el matrimonio, pero las diferencias persisten en temas como acceso a la salud. Por ejemplo, México optó por el sadismo de Estado, al no comprar vacunas contra la viruela del mono, dejando prácticamente sin protección a las poblaciones más vulnerables. El paso de mujeres trans migrantes por México y la protección de ellas también debería ser tema del encuentro como sí lo es la inclusión de niñas y mujeres, así como de comunidades indígenas.

Al margen de la reunión trilateral, hay temas bilaterales y para México los más relevantes son los de la relación con EU. El comercio es uno de los pilares entre ambos países, pero los otros dos son migración y seguridad. Biden estuvo en la frontera poco antes de viajar a México y las críticas que recibió por parte del Gobernador texano y de otros republicanos sientan el tono de la presión que enfrenta el demócrata por endurecer, aún más, la política migratoria. Esto pese a que desde el 2001, el republicano George W. Bush reconocía la necesidad de una reforma migratoria que ni él ni el demócrata Barack Obama pudieron entregar. Donald Trump ofreció un muro y su presión fue tal que el Gobierno de López Obrador tuvo que cambiar su propio interés en política migratoria y detener a miles de inmigrantes centroamericanos, venezolanos y caribeños. La migración es uno de los asuntos que más tensión generará este año.

La seguridad es el otro pilar de la relación con Biden. La crisis del fentanilo que deja más de 100 mil muertes al año en EU es tan grave como la de la violencia que en México dejó más de 39 mil homicidios violentos en 2022. El marco bilateral sigue siendo el del combate al narcotráfico, a pesar de que EU y Canadá han acelerado la regulación de la mariguana y empiezan a hablar de otras drogas. La captura de Ovidio Guzmán, como las capturas previas de todos los líderes del crimen organizado, fue por petición estadounidense. Aquí AMLO decidió dejar a medias una política que ni es de abrazos ni de balazos y que simplemente no ha cambiado la situación de violencia en México.

Al final, los tres amigos demuestran que pese a las diferencias que persistan, en estilos personales o en agendas, la relación trasciende a quien gobierne en los tres países. El futuro de Norteamérica está en la unidad.