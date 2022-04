Toros sí; toreros no

En los últimos 20 años, la CDMX se ha convertido en el faro de libertades progresistas del País. Aquí es donde la sociedad civil organizada y los movimientos sociales están más institucionalizados y con mayor incidencia. Gracias al activismo, en esta ciudad se reconoció el derecho a decidir de las mujeres desde 2006, el matrimonio igualitario en 2009, la identidad de género en 2009, las infancias trans desde 2021. Para ésos y otros temas ha funcionado la presión social, las alianzas con los principales partidos de izquierdas y con los y la jefa de Gobierno que hemos tenido. Incluso desde 2017, tenemos la Constitución más de avanzada del País. Hoy estamos ante una nueva discusión que definirá el sentido progresista de la ciudad: Las corridas de toros.

Al igual que con todas las batallas culturales, la prohibición de las corridas enfrenta resistencias de varios sectores que se verían afectados si desaparece la llamada “fiesta brava”. En este sentido, son conservadores porque buscan ratificar el actual sentido de las cosas. Bajo el argumento de que las corridas de toros “son arte”, “un patrimonio cultural”, buscan detener la prohibición y, por el contrario, ganar la protección legal. Bajo el argumento de que las corridas “generan miles de empleos y una derrama económica importante”, chantajean para no prohibir las corridas, advirtiendo que miles de familias se quedarían sin sustento y que la CDMX perdería turismo.

Lo cierto es que ninguno de esos argumentos se sustenta. Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis México, contraargumentó ya los puntos defendidos por Pedro Haces, presidente de la Asociación de Tauromaquia, ante legisladoras y legisladores del Congreso de la CDMX.

Al margen de quién tenga la razón en esos argumentos, aunque yo me inclino por la evidencia presentada por Berlanga, hay otro punto trascendental en esta discusión y son los argumentos jurídicos que brindan la misma Constitución de la CDMX, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde 2017 la Constitución de la CDMX reconoce en su artículo 13 a los animales como “seres sintientes” y por ello “deben recibir trato digno”. Ese mismo artículo agrega que “En la CDMX toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales y éstos son sujetos de consideración moral”. No hay otra Constitución en el País que reconozca estos derechos para los animales no humanos. Este articulado fue un avance progresista en la CDMX, votado mayoritariamente por Morena, PRD, PRI, PT, PAN, PV y Nueva Alianza. Se dio un consenso en ese sentido.

Además, la Suprema Corte ya ha resuelto que “ninguna práctica que suponga maltrato y sufrimiento animal puede considerarse una expresión cultural”. Las corridas de toros ya fueron prohibidas en estados ganaderos como Sonora y Coahuila, pero también en Guerrero y Quintana Roo. La CDMX sería la quinta entidad en prohibirlas. El diputado Jorge Gaviño, del PRD, ya presentó una iniciativa en este sentido y ésta ya fue dictaminada a favor en comisiones. Sólo falta que se suba al pleno del Congreso de la CDMX y que sea votada, a favor o en contra. Si los y las diputadas son coherentes con el mandato constitucional, las corridas deberán ser abolidas.

Recientemente entrevisté a Claudia Sheinbaum para N Media y ahí le pregunté sobre la prohibición de las corridas, a lo que respondió: “Me parece fundamental que se debata públicamente y que se ponga a consulta, que se oigan todas las voces”. La jefa de Gobierno sabe que hay pueblos en la CDMX donde se hacen corridas de toros y por ello se inclina por una consulta. Sin embargo, me parece una postura equivocada. No sólo porque los derechos, en este caso de los animales sintientes de la CDMX, no se deben someter a consulta, sino porque en esta batalla cultural el péndulo de la opinión pública gira a favor de proteger a los animales. Sheinbaum ha profundizado el reconocimiento de derechos en la CDMX, le falta dar el paso al de los derechos de los animales también.