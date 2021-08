Temporada de informes, temporada de evaluación

Ya están circulando los primeros spots del que será el tercer informe oficial de Gobierno de López Obrador. ¿Qué se puede esperar que diga el Presidente luego de prácticamente cumplir la mitad de su administración? No hay duda de que será una oportunidad para que los detractores muestren el fracaso que, según sus cuentas, experimenta el Gobierno de la transformación. Muchas de sus conjeturas, como confirmaremos en los días por venir, son resultado de análisis sesgados, descontextualizados y claramente acomodados para dar la sensación de que la 4T ha sido un total fracaso.

Pongo un par de ejemplos, referidos a lo expresado por el hijo de Miguel de la Madrid, Federico. Dice el retoño del ex Presidente, palabras más palabras menos, que previo al triunfo de AMLO la economía crecía al 2%, que, aunque es poco, aclara el también ex secretario de Turismo durante el peñanietismo, es sin duda más que el derrumbe del 8.5% observado en el 2020. Que antes se creaban 700 mil nuevos puestos de trabajo, pocos si se considera que se requieren alrededor de un millón 200 mil cada año, pero sin duda más que los casi un millón perdidos en el 2020. Así le podríamos seguir con el “análisis” del hijo del ex Presidente. Es evidente su sesgo y la descontextualización puesto que pierde de vista la crisis sanitaria provocada por el Covid 19, que como se sabe repercutió en la dinámica de la economía nacional y del resto de mundo.

Ese matiz no lo toma en cuenta pues, de hacerlo, evidentemente su conclusión pierde potencia. Sin duda el junior está en campaña; corren rumores de que quiere ser considerado para las presidenciales del 2024. Federico está en lo suyo; por tanto se vale ese tipo de análisis, aunque si no se contextualiza se deja de lado la necesaria objetividad requerida para estos menesteres.

En contraste, los simpatizantes del Presidente podrían alegar que en materia económica hay varios resultados positivos. Ahí está la paridad cambiaria que para sorpresa de tirios y troyanos permanece estable; a ese mérito se suma el manejo responsable de varios instrumentos de política económica, como la fiscal, donde el déficit presenta un nivel que generala confianza de que ese tema se maneja con responsabilidad; el endeudamiento neto no ha crecido y la inversión extranjera fluye a ritmos impensables hasta hace algunos años. Ya veremos cómo transcurre el debate nacional alrededor del tercer informe de Gobierno.

Mientras, aquí en la entidad, la gobernadora CPA se dispone a entregar el sexto y último informe de su administración. Siendo sinceros, no se atisban cosas relevantes por informar. Ahora que los equipos de transición hacen su trabajo, están saltando problemas que alarman: Ahí están las finanzas que exhiben un Estado no sólo delicado sino literalmente de terapia intensiva. El Isssteson puede considerarse la peor dependencia; no se quiso o no se pudo restituir la necesaria salud de ese organismo tan importante para muchos miles de sonorenses. El endeudamiento de la entidad en este sexenio también se incrementó notablemente y, por donde se le quiera ver, no hay correspondencia entre el elevado monto de deuda y la obra pública.

Definitivamente no hubo inversión productiva durante el sexenio que está por terminar o por lo menos no hay alguna obra emblemática que vaya a distinguir la gestión de Pavlovich. La que pudo ser la obra del sexenio, el nuevo hospital de especialidades, no quedará concluida antes del 13 de septiembre y entonces no será inaugurado por la administración saliente.

Los anteriores son sólo botones de muestra que dan cuenta de los escasos resultados generados por una gestión que tenía el claro encargo de superar el desastre heredado del padresismo. No es descabellado deducir que deja a la entidad tan maltrecha que como la recibió en 2015.

Sobre el informe municipal comentaremos en la próxima colaboración.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía.