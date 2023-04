Taddei y el INE: ¿Lo merece?

Guadalupe Taddei ha sido blanco de muchas críticas por su arribo al INE como consejera presidente. ¿Es cuestionable su designación? Sí y no. El problema está en la polarización ocasionada por #YaSabenQuién. Algunos se han lanzado con todo en contra de su designación y otros la defienden como si fuera la vida en ello. Aquí va un análisis, que creo es imparcial sobre el caso.

1.- Debo reconocer que es una mujer decidida, bastante capaz, pero no perfecta a la que no le han regalado absolutamente nada. Una sonorense que se proyectó bien y ha sabido aprovechar sus espacios. Como presidenta del IEE Sonora lo hizo bastante bien, hasta el pasado proceso cuando dejó mucho que desear en la logística al momento de realizar los debates de candidatos. Falló su equipo, pero finalmente era su responsabilidad y por eso fue criticada en este mismo espacio. Pero su paso por el IEE no fue nada malo.

2.- El problema principal es que forma parte de la familia sonorense más beneficiada en tiempos de la 4T. ¿Ha hecho su trabajo de manera inadecuada o ha beneficiado de manera burda a algún candidato? No, miente quien quiera poner en tela de duda su honestidad al frente del Instituto. Y difícilmente podría hacer algo ilegal o inmoral en estos tiempos cuando los días electorales son manejados por ciudadanos elegidos al azar y que hacen un trabajo excelente en cada casilla.

3.- En lo personal no estoy de acuerdo con que hayan hecho la designación a través de un sorteo. Eso no debería suceder en un País que pretende ser respetado. Si los diputados (por decirles de una forma) hubieran hecho su trabajo, analizando trayectorias y entrevistando a los aspirantes, muy probablemente Guadalupe habría sido la elegida.

4.- Tampoco veo correcto (¿y eso a quién le importa? Quizá a nadie, pero es mi apreciación y como cualquier ciudadano tengo derecho a expresarlo) que sigan con esa ridícula manía de designar posiciones en base al género. Ya es momento de superar esa fase y empezar a dar la confianza a las personas más capaces, sin importar el sexo. Pero los políticos dizque modernos traen su agenda “feminista” que resulta bastante hipócrita y convenenciera.

5.- Entre muchos ataques contra la señora Taddei leí algunos cuestionando su formación profesional. Uno de ellos, que se viralizó en redes, aseguraba que no tenía cédula profesional y que eso “hacía suponer” que era algo “hechizo” y el señor cuestionaba hasta a los Niños Héroes por “ignorar” un hecho que, según él, era impedimento para estar al frente del INE. El tema lo consulté con un amigo que es experto y esta fue su respuesta: “No parece saber muy bien de lo que está hablando. El tipo parece un perico mal entrenado. Es claro que lo que la Ley exige en ciertos casos para el ejercicio de un cargo público es un título profesional y no una cédula, que son dos cosas muy distintas. El primero sirve para acreditar un título universitario y el segundo para el ejercicio privado de la profesión, no para el de una función pública. Es una pésima acusación la que se hace a la presidenta del INE. Ella no necesita una cédula para ejercer ese cargo”. Aclaro que mi amigo piensa que los chairos son “indefendibles e impresentables” (así lo expresa y yo no soy quién para contradecirlo), pero es bastante objetivo y confiable al hacer sus análisis.

Como conclusión debo decir que Guadalupe Taddei podrá ser cuestionada por lazos familiares, pero tiene la preparación y el carácter para hacer un papel bastante bueno al frente del INE. Espero no equivocarme.

Una raya más…

Y, bueno, a propósito de pericos mal entrenados, Alfonso Durazo dijo que él y los gobernadores de Morena se oponen a la decisión del ministro Laynez por suspender el lamentable Plan B electoral de su jefe. El Peje, no los sonorenses, no se emocionen. Dijo que es un exceso darle a un magistrado la capacidad para dar marcha atrás a esta decisión del Congreso. Lamentablemente lo dijo muy en serio. Esteeee, eeeeh, señor “Gobernador”, ex diputado y ¿ex senador? (ando sarcástico hoy), te informo que la Ley le da esa facultad al ministro. En serio, Alfonso, consíguete un buen asesor para no hacer estos ridículos. Ah, y son 128 senadores, no 500. Mta, mother… y es el que le entiende entre los “morenos”. OMG.