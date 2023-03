Sin Novedad en el Frente

Comprado con el del año pasado, fue un evento bastante aburrido y predecible. Ganaron los que iban como favoritos, sin sorpresa alguna. Algo así como las asambleas de los partidos políticos mexicanos cuando van a elegir candidatos o las “consultas ciudadanas” de you know who, que son organizadas y rellenadas por sus siervos morenos.

Entre lo interesante de los Óscar vimos a otro mexicano consagrarse como mejor director, ahora de largometraje animado. El tapatío Guillermo del Toro fue galardonado gracias a que llevó a Netflix un muñeco que es muy famoso porque siempre tiene “otros datos”. Este Pinocho no vive en Palacio Nacional, pero hagan de cuenta que son la misma cosa.

La mejor película (es un decir porque se trata de una cinta bastante aburrida, pero su tema está de moda) se lo llevó “Everything, everywhere, all at once”, que en español significa “Todo, en todas partes y al mismo tiempo”. Hagan de cuenta que se trata de la Sedena para el Peje. Es su todo, que quiere tener en todas partes (construyendo casas, caminos, aeropuertos, refinerías, trenes y, de pasadita, vigilando las calles) y todo lo deben hacer al mismo tiempo. Por cierto, se le están rebelando y ya salieron a tomar las calles, protestando porque los tienen maniatados con los abrazos y la falta de balazos.

No pudo ganar el “Triángulo de la tristeza”. No se confundan, es una película basada en las aventuras de una pareja fifí. Nada que ver con la tristeza que se vive en el “triángulo” que forman Guaymas, Empalme y Cajeme, donde dice el señor del palacio local que todo es felicidad, pero ejecutan a uno diario. Y no hay mesa que lo arregle.

El que debe haber hecho el coraje de su vida es Vladimir Putin porque en mejor documental ganó uno basado en la lucha de su líder opositor, Alexis Navalny, quien está en la cárcel desde hace dos años, pues don Vladi no acepta las voces en contra. La diferencia con “otros” es que mr. Putin no organiza “contramarchas”, como el Peje que el próximo domingo volverá a tener sus acarreados en el Zócalo capitalino. A ver cuántos acarrean desde Sonora porque la cuota por Estado es de 5 mil. ¿Irán a exigir los diputados locales que no sea con recursos oficiales? Es un mal chiste, ya sé.

Por un momento pensé que habría discurso de Alfonso (Durazo, no Cuarón) cuando anunciaron a la ganadora de película internacional. En serio, creí que era producción del creador de la tierra de oportunidades (jaja). Ya lleva un año como gobernador (supuestamente) y seguimos… “Sin novedad en el frente”.

Sin rumbo

Difícil decidir la peor reacción de la semana en el mundo de los políticos mexicanos.

Caso 1.- Andrés Manuel López Obrador es cuestionado por la periodista Nayeli Roldán sobre el uso del software Pegasus para espiar a civiles. La investigación hecha por Animal Político revela el espionaje contra el dirigente de Derechos Humanos, en Nuevo Laredo. La reacción del Presidente es patéticamente maravillosa: “Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. El espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años”. Como acostumbra, el señor cuando no tiene salida recurre a la vieja historia de “eso me lo hacían a mi, yo soy la víctima de siempre”. No importa que para intervenir a un ciudadano no exista la orden de un juez, cuando lo hace la gente de la 4T es permitido y le vale lo que diga la ley. Punto.

Caso 2.- Alfonso Durazo habla sobre la inseguridad en Sonora: “Bueno, yo creo que hay una exageración porque ustedes ven que podemos transitar en el Estado sin ningún problema. No niego hechos de violencia que se dan, pero de manera muy focalizado. Y en general con personas que tienen antecedentes criminales y vinculados a organizaciones delictivas”. No, bueno, una baratísima y lastimosa declaración, zafándose de un tema con el que no puede. Se matan entre ellos, así que no se preocupen, nadie corre peligro. Exagerados que son los chamacos que se tiran al piso en las escuelas. ¿Y los niños asesinados?, ¿eran criminales del futuro? Difícil decidir quién está peor en su perfeccionismo. Para no discutir, les daremos un empate. Pobre México, pobre Sonora.