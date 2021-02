Si antes me opuse a la adquisición de Sputnik V, ahora no

En el sitio www.medrxiv.org podían encontrarse hasta ayer 10 mil 555 artículos médicos que tienen que ver con el Covid-19. El sitio aclara que estos trabajos “no han sido certificados por una revisión de pares” y por ello “no se debe confiar en ellos para guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud y no se deben informar en los medios de comunicación como información corroborada”.

Para que la información y datos contenidos en estos artículos sean aceptados por la comunidad científica internacional deben someterse a la llamada revisión o arbitrio por pares, que consiste en su evaluación por uno o más expertos en el área de conocimientos de los autores.

Dicha revisión busca proporcionar credibilidad a la información que contiene un artículo científico o académico y la comunidad científica la da por buena cuando aparece en las páginas o el sitio de una publicación que sólo difunde textos revisados o arbitrados por pares.

Todo lo anterior viene a cuento porque hasta el martes pasado, en ninguna publicación científica o médica del mundo se habían publicado los resultados revisados por pares del ensayo de la fase 3 de la vacuna anticovid Sputnik V desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú.

Lo único que hasta entonces se había publicado, después de ser revisados por pares, eran los resultados de las fases 1 y 2. De la 3 sólo se conocían los resultados no revisados que Gamaleya difundió para generar interés en su vacuna.

En México muchos criticamos la decisión del Gobierno federal para adquirir millones de dosis de la Sputnik V sin que antes no se hubieran dado a conocer los resultados de la fase 3 en una publicación revisada por pares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió comprar la vacuna rusa después de que el subsecretario de Salud encargado del fallido combate contra el Covid le dijera que vio información privilegiada durante su reciente viaje a Argentina.

Desafortunadamente, muchos de los que dejamos de creerle desde hace tiempo al subsecretario, que una vez tras otra ha quedado como un perfecto mentiroso, criticamos que la decisión presidencial se tomara antes de que se conocieran los resultados de la fase 3 mediante una publicación como la inglesa The Lancet o la estadounidense The New England Journal of Medicine, entre otras.

Afortunadamente, como lo anoté líneas arriba, el martes se publicó en The Lancet el artículo Sputnik V Covid-19 vaccine candidate appears safe and effective (La candidata a vacuna contra el Covid-19 Sputnik V parece ser segura y eficaz). Sus autores, Ian Jones, de la Universidad de Reading, y Polly Roy, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, son los expertos que revisaron los resultados de la fase

3 y determinaron que si bien: “El desarrollo de la vacuna Sputnik V ha sido criticado por una celeridad indecorosa, corte de esquinas y ausencia de transparencia… el resultado demuestra el principio científico de la vacunación, lo que significa que ahora puede unirse a otras vacunas para reducir la incidencia de Covid-19”.

Por eso, así como me opuse a la compra y aplicación de la Sputnik V antes de que se conociera su efectividad revisada por pares, ahora apoyo su adquisición y uso en México.

Eduardo Ruiz- Healy es periodista de radio y televisión.

