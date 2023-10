¿Servicios médicos mejores que los de Dinamarca? ¡Jamás!

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que siempre no estará listo el IMSS-Bienestar (IB) antes de que acabe este año, como lo había prometido, pero eso sí, desinformó rebosando optimismo, que: “Va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y vean que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca porque el de Dinamarca atiende a menos población porque tiene menos habitantes Dinamarca, por eso el nuestro va a ser mejor que el Dinamarca, y va a ser un ejemplo mundial porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud”.

No hay que ser conservador o liberal, de derecha o izquierda, republicano o monárquico, federalista o centralista, mexicano o extranjero, hombre o mujer, para entender que los números disponibles sobre el sector salud de nuestro País demuestran que lo dicho por Andrés Manuel es una mentira ya que, fuera de supuestamente atender a más personas que en Dinamarca por la sencilla razón de que somos 2060% más mexicanos que daneses (127.5 millones vs. 5.9 millones), el IB no podrá “ser mejor que el de Dinamarca” porque no será capaz de proporcionar servicios similares, esos sí de primera, que reciben los beneficiarios del sistema de salud del país escandinavo.

Aquí están los números que lo demuestran. Los datos corresponden a 2022, a menos de que se indique lo contrario:

Gastos gubernamentales en salud como porcentaje del producto interno bruto: Dinamarca: 9.5%; México: 5.5%.

Formación bruta de capital fijo en el sistema de salud como porcentaje del PIB: Dinamarca: 0.5%; México: 0.1% (en 2021).

Gasto en atención curativa y rehabilitación para pacientes hospitalizados como porcentaje del PIB: Dinamarca: 2.5%; México: 1.8% (en 2021).

Gasto en atención curativa y rehabilitación de pacientes externos: Dinamarca: 3.2%; México: 1.9% (en 2021).

Gatos en servicios de salud a largo plazo como porcentaje del PIB: Dinamarca: 2.0%; México: Dato no disponible.

Gastos en bienes médicos: Dinamarca: 1.0%; México: 1.6% (en 2021).

Gasto en cuidado preventivo de la salud como porcentaje del PIB: Dinamarca: 0.5%; México: 0.2% (en 2021).

Expectativa de vida (2021): Dinamarca: 81.5 años; México: 75.4 años.

Muertes por cada 100 000 habitantes (2020): Dinamarca: 815.1; México: 1,533.7

Tasa de mortalidad infantil (muertes de niños nacidos vivos de hasta un año de edad) (2021): Dinamarca: 2.4; México: 12.7.

Años potenciales de vida perdidos por cada 100 000 personas de 75 o más años (2020): Dinamarca: 3,623.7; México: 12,474.8.

Salud infantil, bajo peso al nacer como porcentaje de los nacimientos vivos (2021): Dinamarca: 4.7; México: 7.1.

Médicos por cada 100 000 personas: Dinamarca: 4.38 (2020); México: 2.51 (2021).

Número de camas por cada 1000 habitantes (2021): Dinamarca: 2.51; México: 1.0.

Tomógrafos computarizados por cada millón de habitantes: Dinamarca: 43.59; México: 7.47 (2021).

Unidades de resonancia magnética por cada millón de habitantes (2021): Dinamarca: 9.22; México: 2.92.

Mamógrafos por cada 1000 de habitantes: Dinamarca: 16.34; México: 9.54 (2021).

Equipo para radiación terapéutica por cada millón de habitantes: Dinamarca: 11.75; México: 2.19 (2021).

Los números no mienten. Las personas sí.

Recuerda: Faltan 361 días para que concluya el Gobierno de AMLO.

