Serán panistas los candidatos de Va por México a la presidencia y jefatura

Los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que presentarán candidaturas comunes para las elecciones de gobernador en Coahuila y Estado de México este año y la presidencial del año entrante.

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, los hombres que hoy dirigen a panistas, priistas y perredistas, respectivamente, anunciaron que, por medio de la coalición Va por México, el PRI designará a los candidatos para las gubernaturas de los estados arriba anotados mientras que el PAN será responsable de elegir a los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la presidencia de la República.

Los tres aseguraron que seleccionarán a los mejores hombres y mujeres sin importar a qué partido político pertenezcan. Sin embargo, conociendo los antecedentes de sus partidos, es difícil creer que la mayoría de los panistas acepte que algún priista sea su candidato común para la presidencia o la jefatura de Gobierno.

Si el PAN decide nombrar a dos de los suyos para competir por la presidencia, quedarán destrozadas las aspiraciones presidenciales de un buen número de priistas, algunos de los cuales ya alzaron la mano para ser anotados en la lista de aspirantes a la candidatura. Todos ellos son enemigos de Alejandro Moreno y son la senadora, ex diputada y ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel; la senadora, ex secretaria de Relaciones Exteriores y de Turismo y ex presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari; el ex secretario de Turismo y ex diputado Enrique de la Madrid Cordero; el ex gobernador de Oaxaca y ex director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa; el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores y ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño; y el diputado y ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal.

De estos seis, dos tienen la edad para poder darse el lujo de esperar un mejor momento y buscar competir en 2030. Son Claudia Ruiz Massieu, que tiene 50 años, y Alejandro Murat, que tiene 47. Por los muchos años de vida que tendrán cuando se realice la elección presidencial de ese año, se les habrá ido el barco a Paredes, De la Madrid, Gurría y Guajardo, que para ese entonces tendrán 77, 68, 79 y 72 años, respectivamente.

Es dudoso que el PAN termine con los sueños de algún priista que vea la jefatura de la CDMX en su futuro porque las posibilidades de que algún militante del PRI gane esa elección son tan remotas como son las de la selección mexicana ganando la Copa Mundial de futbol en 2026.

Lo que sí veremos después del anuncio de ayer es una dura competencia entre los panistas que buscan las candidaturas que su partido definirá. Por ejemplo, en Yucatán desde ayer se dice que el cuarto informe de Gobierno que el domingo entrante presentará el gobernador Mauricio Vila será el último porque va a pelear por la candidatura presidencial.

Otro día comentaré sobre los panistas que desde hace algunas semanas maniobran para obtener las candidaturas de Va Por México a la presidencia y la jefatura. Hasta ahora, ninguno se ve como capaz de derrotar a los candidatos que postule Morena, sean quienes sean estos.