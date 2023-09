Septentrión

A finales del siglo XIX el cáncer más frecuente era el de estómago, los pacientes morían de forma lastimosa.

Los médicos se aventuraban ensayando nuevas técnicas quirúrgicas para contrarrestar las graves consecuencias de este mal. Intervenciones penosas con escasa posibilidad de sobrevivencia.

La invención del refrigerador por el alemán Karl Von Linde (1842-1934) en 1879, cambiaron las condiciones en las cuales se conservaban los alimentos.

La ingesta de comida en mal estado y el abuso del ahumado o la sal para evitar la descomposición, provocaban la alta incidencia de este padecimiento.

La preocupación de aquel inventor era prolongar el estado de los comestibles, aquello contribuyó a mejorar la salud pública, actualmente el cáncer de estómago no figura en los primeros sitios.

Para inicios del siglo XX había alentadores progresos en el terreno de la refrigeración.

En 1902 un ingeniero educado en la Universidad de Cornell puso en operación por vez primera el aire acondicionado.

Willis Havilland Carrier (1876-1950) modificó las condiciones de vida de millones de seres humanos, su invención transformó la ingeniería en la construcción de casas y edificios, trajo la posibilidad de vivir en lugares con climas adversos y permitió el desarrollo de regiones que estaban condenadas a la soledad. Sonora es un ejemplo.

Como todos los grandes inventos los frutos fueron enormes, consecuentemente la muerte por deshidratación se redujo. El refrigerador y el aire acondicionado se han convertido en indispensables para la vida de millones.

La luz eléctrica y los diferentes avances tecnológicos hicieron que los gobiernos pusieron el acento en la electrificación.

Durante el siglo pasado vivimos un auge que concentró en el Estado una parte muy importante de actividades que buscaban el progreso sin distingos, el Gobierno concentró la producción y distribución de la energía eléctrica mediante una expropiación en 1960.

El relato nacionalista inoculó en una parte importante de la población que para ser un auténtico mexicano había que ser dueño de la industria eléctrica, sin reparar en que lo que se creó fue un gigante injusto y arbitrario, nutrido por un sindicalismo voraz y una creciente corrupción.

Los adelantos actuales para producir energía por radiación solar hacen que, por primera vez en nuestra historia, Sonora se encuentre en una región privilegiada y a la vanguardia de un beneficio potencial.

Desafortunadamente nuestros gobernantes están ubicados en otro siglo, López Obrador se encuentra en 1950, presumiendo dogmas caducos e intentando edificar un presidencialismo absolutista, atado a una mentalidad anacrónica, hablando sin parar para nunca resolver nada.

Mientras, la población se encuentra convertida en rehén de sus disparatadas decisiones, víctimas sin defensa de un monopolio estatal abusivo.

Teníamos todo para recibir una electricidad barata y limpia, pero nos ataron a energía cara y sucia generada por combustóleo.

Preocupante que nuestro Gobernador no interprete adecuadamente el malestar ciudadano y las nefastas consecuencias del despotismo con el que se conduce la CFE, lo aleja de las auténticas inquietudes de los sonorenses, no todo es político ni a todos les interesan los dilemas sucesorios, el tiempo entregado a temas ajenos a su responsabilidad política no regresará.

Haría bien en tener una perspectiva histórica de los beneficios en salud, empleo y desarrollo que trajo la refrigeración y complementarla con una visión auténticamente progresista, ayudando a que haya más energía disponible y a precios accesibles.

Sonora está fuera de competencia, la necesidad de aire acondicionado en los hogares produce un quebranto económico y en los negocios la bancarrota, es cuestión nada más de escuchar, no caer en la simulada sordera presidencial.

Pareciera que el cáncer regresó, pero convertido en ideología y Gobierno.