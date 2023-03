Septentrión

La creciente

Las revelaciones toman forma y se desvanecen ante lo cotidiano, los años en Opodepe descritos en este texto nunca pasan, los siglos se van quedando por todas partes, acumulándose en las paredes descascaradas de aquella vieja iglesia, fundada por misioneros que tenían una obstinada vocación evangelizadora y el alma amarrada al espíritu.

La tierra seca y polvorienta es una representación permanente, la promesa de lluvia se convierte en una plegaria que en ocasiones suele transformarse en maldición. La recreación de todas aquellas voces se va acumulando y los antiguos anhelos se trastocan en una realidad que se hace presente en un torrente de conversaciones. Historias familiares que nutren la febril imaginación colectiva, todo se materializa en los caminos y veredas de un pueblo que habla.

Armida de la Vara, reconstruyó muchas historias en una sola, todo emerge en el relato de un pueblo solitario dentro de una Sonora aislada y lejana, como una embarcación en medio de la nada. En esa riqueza incuantificable que a veces viene a ser la soledad.

La Creciente le da voz a aquellos sonorenses de mediados del siglo pasado, que viven en un pueblo sin más cercanía con el mundo que una Iglesia Católica llena de prejuicios, nutrida de personajes mezclando recuerdos y experiencias, confiando en un futuro que saben nunca llegará. Que entre sus relatos avivan sus penurias económicas así como los imborrables recuerdos de ataques despiadados de apaches.

Habla un personaje de los que saltan por aquellas páginas:

-Usted de qué se queja, don Raymundo, si tiene su ganadito. Cada vez que viene Molina de Banámichi le vende usted sus buenas reses…

-Qué tanta será la necesidad que se las doy casi dadas.

Esta novela nos lleva a entender que la ganadería o la agricultura en aquellos poblados nunca fue un negocio sino una forma de vida, la Revolución y sus consecuencias un destino contenido por el tiempo y la Guerra Cristera, un episodio fatal de nuestra conflictiva relación entre religión y política.

Armida de la Vara fue una exponente de nuestras formas y maneras, quien pertenece a una generación sobresaliente de la literatura del siglo XX, junto a Jaime Sabines o Rosario Castellanos. Su matrimonio con don Luis González y González, produjo una de las relaciones más fructíferas de la historia cultural contemporánea. Luis González y González, el historiador disciplinado, moderno y emprendedor de nuevas formas de analizar e interpretar el pasado, formador de generaciones luminosas de historiadores.

Hay que puntualizar algo que ya se ha comentado y que atañe a esta pareja, González se auxiliaba en De la Vara para pulir sus textos y De la Vara en don Luis para darle una perspectiva histórica a los suyos.

El Instituto Sonorense de Cultura ha lanzado un audio libro de esta obra, algo que hay que aplaudir y reconocer, sin embargo había que entender que los depositarios morales de la obra es su familia y esta no fue tomada en cuenta.

La cultura es un patrimonio común, nunca de unos cuantos o de una facción política, es importante la divulgación de nuestro patrimonio, pero siempre respetando las formas elementales de educación.

Esperemos que este esfuerzo no se ahogue en una versión más de la caricatura del ranchero sonorense que ha permeado y devaluado nuestra herencia cultural.

Brinca una voz que nos recuerda su apego a Opodepe:

“Aquí nací, aquí he vivido y aquí me han de enterrar, eso no tiene vuelta de hoja. Para eso tengo tan cerquita el cementerio, para ir haciéndome a la idea de que ahí está mi lugar definitivo”.