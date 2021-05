Seguridad, debate y R. Bours

Pues no, no son condolencias ni promesas huecas lo que necesitamos los sonorenses, los mexicanos. El asesinato de Abel Murrieta deja al desnudo la incompetencia de las autoridades y el mensaje es fuerte: Los criminales se sienten por encima de todo, de alguna manera saben que seguirán haciendo lo que quieran.

Para cambiar hay que hacer las cosas diferentes, eso es elemental y eso de la mesa de seguridad que intentó implementar Durazo no sirve para maldita la cosa. Ha sido fallida la estrategia, en caso que exista. Quienes planearon desde el Gobierno federal hace dos años y medio y los que aceptaron ese “plan” en Sonora nomás no tienen idea de la magnitud del problema.

El sábado pasado escuché una conferencia muy interesante. La ofreció un sonorense que se ha proyectado a nivel internacional como estratega en materia de seguridad. Eduardo Guerrero es director de Lantia Consultores y tiene muy claro todo lo de seguridad en el País, conoce perfectamente la situación de cada Estado. No estaría mal que las autoridades de Sonora escucharan a este experto. Aquí unos puntos de su charla:

1.- Esto no se va a solucionar si no entendemos que es un problema de la sociedad, de todos nosotros, no del Gobierno. Es un problema social. Es un gran problema que tenemos los mexicanos, queremos que Papá Gobierno nos resuelva todo. Y resulta que los políticos no escuchan. La parte social debe trascender a la clase política.

2.- Un gobernante debe contratar a los mejores y dejarlos trabajar. En lugar de eso llaman a compromisos y gente allegada para que haga lo que él o ella ordene. La solución es trabajar sociedad y Gobierno.

3.- Un Gobernador debe tener voluntad política. Empezar a transformar las instituciones. Debe haber equilibrios, pero se debe crear un gabinete de seguridad que no sea dirigido por el secretario de seguridad pública ni el fiscal. Debe haber un réferi mediando entre fiscal y secretario.

4.- Los problemas de seguridad pública se dan en los municipios. Debemos tener estrategia que vayan de lo municipal a lo estatal, no al revés. Eso no va a jalar. Ahora hay cuatro veces más oficiales de la GN que los que había en el sexenio anterior y los delitos de alto impacto no han bajado. No se trata de meter y meter gente, sino de actuar con inteligencia.

5.- Debe haber supervisión para que los agentes sean honestos. Obvio, un sueldo digno y suficiente. Pero alguien debe revisar que sus propiedades tengan relación con sus ingresos. Debe haber un despacho externo que supervise a todos, desde los altos mandos.

6.- Los C5 no son la solución. Es muy costoso. La seguridad pública debe ser acercada a las colonias porque ahí está el problema en serio. Con lo que cuesta un C5 se pueden poner 500 C3 y la gente se va a sentir más segura y los delitos bajarán hasta un 70%. “Lo firmo”, dijo.

7.- Hay cárteles, grupos delictivos y grupos independientes que se están peleando las colonias, no las ciudades. Si eso no lo entienden las autoridades, no habrá solución.

8.- La inseguridad es cíclica y la pandemia adelantó el ciclo. Si no actuamos, en 18 meses estaremos otra vez con olas de secuestros y asaltos en las calles. La seguridad es clave, porque sin ella no hay inversión, no hay salud, no hay educación… no hay nada.

Ricardo y el debate

La decisión de Ricardo Bours para unirse a la candidatura de Ernesto Gándara ya cambió todo el panorama electoral en Sonora. Hoy el debate será muy interesante.

“Para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou”, dijo Ricardo Bours, quien aclaró que no era una declinación. Movimiento Ciudadano nacional dará una conferencia hoy en Hermosillo. El polvo se levantó fuerte y Alfonso Durazo también reaccionó: “Nada nuevo. Anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer”.

Ahora sí es una parejera en la que saldrá adelante el que mejor sepa manejar esta situación completamente inédita en la historia de Sonora. Habrá ver el debate. ¿Va Ricardo? ¿Qué posición tomará Ernesto? Ya son dos temas: Seguridad y la unidad.

Condolencias

Mónica, Moniquita, Abel y Daniel. Su esposo y padre fue un gran hombre, honesto, leal, buen amigo. Deja un legado. Me uno a su pena, me duele la muerte de mi amigo.

Martín Holguín