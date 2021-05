Refinada refinería

“Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles”. Andrés Manuel López Obrador

¿Es buen negocio para Pemex comprar la mitad de la refinería de Deer Park por 596 millones de dólares? Sin duda es mejor que gastarse 8 mil 900 millones de dólares, o mucho más, en Dos Bocas, pero no hay garantía de que la inversión será rentable.

El Presidente anunció este 24 de mayo, en un video, que Pemex comprará la mitad que no tenía de Deer Park, cerca de Houston. Lo hizo con el habitual entusiasmo que le generan sus propias políticas: “Vamos a ser autosuficientes” en gasolinas y diésel, exclamó. “¡Que viva la independencia!”

El consejo de administración de Pemex aprobó “por unanimidad” (algo que no era usual antes de la Cuarta Transformación) la compra del 50.005% que no tenía de la refinería de Deer Park. Royal Dutch Shell señaló que había recibido una “oferta no solicitada” de Pemex por 596 millones de dólares y la aceptó de inmediato. Era un buen precio.

Que la oferta no haya sido solicitada significa que la empresa anglo-neerlandesa no pensaba vender su parte, a pesar de que ha venido deshaciéndose de otras refinerías. Apenas el 4 de mayo anunció la venta de su refinería de Puget Sound, en el estado de Washington, con capacidad de 145 mil barriles diarios, por 350 millones de dólares (sin contar inventarios, sí incluidos en el precio de Deer Park). En septiembre de 2020 dio a conocer que reduciría sus refinerías de 14 a seis para prepararse para un futuro con menor uso de combustibles fósiles.

La planta de Deer Park tiene una capacidad instalada de 340 mil barriles diarios de petróleo, igual a Dos Bocas. Que pueda comprarse la mitad por sólo 596 millones de dólares representa, en principio, una buena decisión de negocios.

Ratifica lo absurdo de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, por 8 mil 900 millones de dólares o más. Deer Park tiene capacidad para refinar el pesado crudo mexicano, que muchas otras refinerías no pueden procesar. Si bien tuvo pérdidas en 2019 y 2020, está recuperando su rentabilidad en 2021 con el aumento en los precios de los combustibles. Durante años fue la única refinería rentable de Pemex.

Para que sea una buena inversión, sin embargo, debe seguir manejándose de manera profesional. Si la compra busca darle libertad al Gobierno para vender gasolina en México a precios inferiores al mercado, como ha sugerido López Obrador, al declarar que la compra significa que ya no habrá alzas de precios, las pérdidas serán inevitables.

Deer Park es mejor opción que Dos Bocas, pero no creo que sea el mejor uso de 596 millones de dólares de Pemex o del Gobierno. La petrolera estatal registró una pérdida neta de 509 mil 052 millones de pesos en 2020 y otra de 37 mil 358 millones en el primer trimestre de este 2021. Su patrimonio era negativo en 2.4 billones de pesos al finalizar 2020. Si a Pemex le sobrara efectivo, que no es el caso, sería mejor usarlo en petróleo crudo, que es más rentable; si al Gobierno le sobra, mejor emplearlo para servicios públicos.

Durante años insistí que era mejor comprar una refinería en Estados Unidos que invertir en una nueva en México. Lo dije cuando Felipe Calderón inició la barda perimetral de Tula y también cuando AMLO empezó Dos Bocas. La compra de la mitad de Deer Park tiene más sentido que construir una nueva planta. El problema es que, para que sea una buena inversión, tendrá que ser manejada con un criterio de rentabilidad. Las declaraciones del Presidente, sin embargo, sugieren que no será así.

CIERRES

Se está registrando una tercera ola de cierres de refinerías en el mundo, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). En 2020-2026 se han programado cierres por 3.6 millones de barriles diarios, pero esto es menos de los 6 millones que se requerirían para lograr un uso promedio de 80%.

Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentarista de televisión.