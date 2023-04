Reconectar

Tuve el privilegio de pasar unos días en la Selva Lacandona mirándola y sintiéndola desde la experiencia de quienes dedican su vida a que ese territorio prodigioso no desaparezca. Fui en el mismo grupo del que ya se dio cuenta en estas páginas. Para mí también fue un viaje que me cambió mi mirada respecto a la Lacandona y la urgencia de acciones de Gobierno y colectivas que permitan su conservación.

Es espectacular el trabajo de Natura Mexicana con los ejidatarios y comunidades para que preserven la selva de su terreno ejidal y, a la vez, generen ingresos (distintos de la cosecha y la ganadería) con proyectos de ecoturismo. Fue increíblemente emocionante ver estos proyectos funcionando a la perfección y constatar lo que estos significan en términos sociales y de políticas públicas de conservación en México.

Ojalá pudiésemos entender como colectividad la verdadera dimensión de lo que está en juego cuando hablamos de la conservación de la Lacandona. Es muy básico y fundacional: Sin los otros seres vivos del mundo, los seres humamos nos sentiremos cada vez más huérfanos e incompletos. La conexión y disfrute de las distintas e increíbles manifestaciones de la vida en el planeta son parte intrínseca de la felicidad y bienestar de los seres humanos. La destrucción de los ecosistemas es un suicidio colectivo (a futuro). Y ese es el problema: “A futuro”.

¿Por qué no deben desaparecer las 700 mil hectáreas de la Lacandona? Ese es el pequeño pedazo de selva que queda de lo que una vez fue un territorio selvático que abarcaba de Tamaulipas hasta Guatemala. En el lapso de cuatro décadas nos hemos devorado casi todo ese ecosistema. Esa selva es el hogar de una gran cantidad de especies animales y vegetales, muchas de las cuales son endémicas y no se encuentran en otros lugares del mundo. ¿Qué vamos a hacer para impedir que ese ecosistema desaparezca de la faz dela Tierra?

Lo primero que aprendí en este viaje es la importancia que tiene mirar, apreciar y valorar la selva. Esa selva es una de las manifestaciones de vida más complejas y diversas que puede existir en el planeta Tierra. La asombrosa diversidad de plantas, insectos, árboles y animales que existe en la Lacandona es mucho más amplia que la que puede existir en un bosque o en un desierto.

Mientras caminaba entre los árboles me parecía que, después de un rato de acostumbrarme a la amplia gama de sonidos y olores de la selva, me era posible sentir y casi observar un hilo invisible que hilvanaba y conectaba a todos los seres vivos que habitamos ese espacio. La vida se sostiene porque todo está interconectado: De un pedazo de madera que se cayó de un árbol crecen unos hongos gigantes, que van pulverizando la madera hasta que se convierte en una arena que se mezcla con las hojas secas, el agua y la tierra. Todo ello genera un suelo fértil que alimenta a las semillas para que nazca y se reproduzca una diversidad amplia de plantas y árboles, las cuales, a su vez, le dan vida a una gama asombrosa de insectos y de animales conmovedores y hermosos.

La Lacandona está en peligro en parte porque en México no le hemos asignado colectivamente el valor que deberíamos. Cuánto dinero valen los colibrís, los changos, las mariposas, las arañas, los hongos, las ceibas, las flores, las serpientes, las abejas. No son bienes de mercado; no son propiedad de nadie. Por ello, todos estos seres vivos se pueden destruir masivamente y la mayoría de las personas ni siquiera se enteran; no es una tragedia. Es indispensable comunicar y visibilizar el problema: La báscula que determina el valor económico de la naturaleza en México y en el mundo está mal calibrada. Y ello está poniendo en riesgo la vida en la Lacandona y, con ello, en el planeta, tal y como lo conocemos.