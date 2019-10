Raphael sinfónico y apasionado causó furor en el Carnegie Hall de Nueva York

El cantante español Raphael llegó a Nueva York este martes con su exitosa gira RESinphónico, su único concierto en EE.UU, en el icónico Carnegie Hall, que retumbó de aplausos y vítores, y demostró una vez más que sigue vigente, que "sigue siendo aquél", a sus 76 años.

A los acordes de "Yo soy aquél" de la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey, el interprete fue recibido con sus admiradores puestos de pie y aplausos de un delirante público, mientras el artista los contemplaba y los aplaudía a su vez, en una sala que ha colgado el cartel con más de 2.800 almas.

A lo largo de la noche, Raphael, cuya voz resonó con fuerza en la antigua sala, contó con varios "bravo" y el público de pie con cada majestuosa interpretación, las primeras de ellas después de "Loco por cantar" y "No vuelvas" por un público que sigue siendo su mejor cómplice, que le gritó "te queremos" y cantó con él sus icónicos temas.

El astro español, cerca de cumplir seis décadas en los escenarios, y que vistió de negro como siempre acostumbra, repasó temas que han marcado su carrera, la vida de muchos de sus admiradores que las convirtieron en sus preferidas y que ahora las revisita con un sabor diferente.

"Qué alegría estar aquí con vosotros, gracias por venir", indicó el intérprete, con dominio total del escenario y el público, cuya relación con Nueva York data del 1967, cuando debutó en el Madison Square Garden y desde entonces, esta ciudad es una parada obligada.

"He venido casi anualmente, he venido muchísimo" a Nueva York, recordó en una entrevista con Efe previa al concierto y destacó que es un público diferente, "muy entendido, porque ven mucho teatro, mucho espectáculo durante todo el año".

"Es una ciudad que te pone un poquito al orden, a mí me encanta tener visita al año a Nueva York", afirmó el intérprete que llegó por primera vez al Carnegie por recomendación de su "querídisima amiga" la soprano Monserrat Caballé (1933-2018).

"En el Carnegie he hecho hasta tres días seguidos en contra de la costumbre de este teatro, que es de un día. Me he codeado aquí de las estrellas más grandes del mundo de la música clásica, Monserrat Caballé, (el violonchelista) Rostropovic, es un mundo que yo ni soñaba tocar... es un teatro más para mí, muy bonito", señaló.

El artista, que derrocha simpatía y que a sus 76 años sigue con la misma energía y pasión, como ha demostrado este martes en este escenario, llegó a Nueva York como parte de una extensa gira que comenzó en marzo en España para presentar su nuevo disco, RESinphónico, que incluye varios de sus grandes éxitos con sonido sinfónico y electrónico.

Así hizo un repaso de inmortales temas de su carrera como "Mi gran noche", "Yo soy aquél" "No vuelvas", "Loco por cantar", "Provocación", "Estuve enamorado", "A que no te vas", "Maravilloso", "Volveré a nacer", "Cuando tu no estás" y "Adoro", de Armando Manzanero, y "Escándalo".

También los tangos "Malena" y "Volver", para lo que contó con una antigua radio en el escenario en la que se escuchaba a Carlos Gardel cantando su éxito, o, acompañado por un guitarrista, interpretó "Que nadie sepa mi sufrir" y "Gracias a la vida", que puso también al público de pie y del que recibió flores esta noche.

La gira continúa el 12 de octubre a Puerto Rico y el 15 y 16 de este mes en República Dominicana, tras lo cual regresa a España para continuar con RESinphónico hasta el 20 de diciembre.

Tras un receso navideño, el turno de Latinoamérica será en el 2020, comenzando con México, seguido de Colombia y Ecuador.

Reinventarse, dice, es bueno para el artista y el público, "que siempre está buscando su vuelta de tuerca".

"Es otro sonido totalmente diferente, mucho más brillante, mucho mejor y me temo que no voy a poder abandonar esta forma de cantar como la de RESinphónico ya nunca", aseguró a Efe durante la entrevista.

"Voy a tener que hacer todo basado en eso, es una música mucho más avanzada, mucho más para el oído actual, mis canciones no pierden ningún sabor, al revés, le pone más en valor", argumentó Raphael, que ya está en el estudio de grabación con su nuevo proyecto, cuyo nuevo sonido aún no define.

"Estamos en ese momento de ver por dónde tiramos pero será algo explosivo también. Hay que renovarse o morir", aseguró.