Se dice que el mejor negocio que se pudiera hacer es comprar a un hombre por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Una de las mejores cosas que nos puede pasar es conocer lo que realmente valemos y somos, ya que también es muy cierto que para amar algo hay que conocerlo.

LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

La depresión se ha convertido en una de las enfermedades más impactantes en este siglo XXI, es por ello que la autoestima es muy importante para evitar esta enfermedad. Entremos en materia, ¿quién eres? Y recordar que no somos el dinero o saldo de la chequera, menos el tipo de auto que tenemos ni los viajes que realizamos ni siquiera los conocimientos almacenados. En lo personal soy de la idea que somos criaturas que nos han traído a la Tierra para cumplir con una vocación que traemos implícita. Y de la respuesta que demos cada uno a esta pregunta, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?, y en base a las respuestas que nos demos serán las decisiones que tomemos y el rumbo que emprendamos, y entre más acertadas mucho mejor.

Pongo dos ejemplos empresariales: Elon Musk vende la empresa PayPal en mil millones de dólares. ¿Se retira a su casita? Para nada, crea Tesla y SpaceX. Musk está consciente que es empresario y a eso dedica. Steve Jobs se pegó una deprimida cuando lo corren de Apple; meses después se da cuenta que su vocación por la tecnología no se la han quitado y decide seguir incursionando en la misma, el resto es historia.

Desafortunadamente el mundo nos ofrece respuestas que aunque no son malas en sí, no pueden ser las de fondo para estas cuestiones: Fama, dinero, poder, reconocimiento, etc. Vemos el caso de muchos que se han centrado en estas cosas y terminan con vidas muy vacías, siendo más bien infelices.

Por ejemplo, muchos dividen al mundo en “winners” y “losers”, e identifican a los ganadores con dinero, poder y fama, cuando vemos que no es por ahí.

Y como no logran hacer dinero, tener poder o fama, terminan con situaciones de bipolaridad o depresión, cuando no tenía por que ser así.

QUÉ PODEMOS HACER

Una primera consecuencia práctica de conocernos será el que no hay que infravalorarnos porque no tenemos lo que otros tienen. Se dice que la envidia es el único vicio que no produce placer, y es muy real. Cada uno tenemos unos dones y unas cualidades y deficiencias que irán moldeando nuestra propia personalidad. Hay una fórmula muy válida, primero es el ser, después viene el hacer, y por último viene el tener. Nos vamos con la finta de la segunda y tercera, cuando la clave es la primera.

Otra consecuencia es tener un modelo a seguir y lógicamente, que valga la pena hacerlo. También aquí entra otro aspecto, cuando alguien nos haga una observación, amonestación o señale un error nuestro, más que molestarnos eso nos debe llevar la humildad y reconocer que no somos perfectos, que como seres humanos será natural que tengamos equivocaciones y fracasos. Además lo importante no es acertar siempre sino saber rectificar cuando nos hemos equivocado.

Entre más acorde con la realidad actuemos señal será de qué hay madurez en nuestro actuar. Y además también estar conscientes de que los éxitos y los fracasos son muy relativos en la vida. Y como resultado de este actuar con madurez nos llevará a una situación de alegría y paz, que como dice un anuncio muy famoso “no tiene precio”. Y usted, estimado lector, ¿quién eres? Por lo menos hay que cuestionarnos. Entre más acertada la respuesta mejor. ¡Feliz domingo!