¿Qué reclama Lamarque?

Hay demasiados fierros en la lumbre, ya no sabe uno ni por dónde empezar.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, salió esta semana en defensa de su Gobierno pero al final acabó dándose un balazo en el pie.

Pide que no le apunten a él los cadáveres encontrados en fosas clandestinas de Cajeme, porque seguramente estaban ahí antes de que él llegara al cargo y que en todo caso sí le tocarían las muertes recientes.

Y luego reclama que la prensa local no destaca que su Municipio pasó del lugar 5 al 6 en percepción de inseguridad… ¿Quién le diría que eso es de presumirse?

Mire, para empezar habría que decir que ni los muertos de hace cinco años ni los de ayer le tocan a él, porque simplemente él como autoridad está rebasado, su Policía lo está también, frente a una serie de situaciones en las que grupos criminales de pelean una plaza.

No lo podemos culpar por eso, pero al menos podría ponerse del lado de los ciudadanos y abanderar sus preocupaciones y que su equipo de comunicación haga lo que pueda para generar mejores percepciones si no en seguridad, al menos en otros rubros.

También podría alzar la voz y reclamar a otros órdenes de Gobierno un apoyo real y efectivo para el combate a la inseguridad… pero no puede, sería otro balazo en el pie, el Presidente es de su partido.

Los medios reportan solamente lo que sucede y si él considera un triunfo esa mínima disminución en percepción de inseguridad en el Municipio que gobierna, pues que haga un comunicado, un video y lo presuma, lo ponga en sus redes acompañado de una foto suya sonriendo y festejando.

Ahí mismo en las respuestas que tengan sus posts se dará cuenta de la realidad.

EL MENSAJE DEL CHAPO

Entretenidos ahora con el mensaje que Joaquín “El Chapo” Guzmán le mandó al Presidente para que lo ayude a regresar a las cárceles mexicanas, pues en Estados Unidos lo mantienen en condiciones inhumanas.

Dice el Presidente que lo van a ver, o sea no dijo que no, no explicó que el hombre está cumpliendo una condena por delitos cometidos en aquel país, en donde fue juzgado y sentenciado al comprobársele todo aquello de lo que se le acusaba.

El caso es que le brinca Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidiéndole que a ella también la ayude a encontrar a sus dos hijos desaparecidos.

Desde luego ella no ha tenido respuesta…quizá nunca la tenga.

A ver si luego no se le llena al Presidente el buzón de cartas de reos mexicanos que purgan una pena e el otro lado pidiéndole lo mismo.

Todos pueden pedirle ayuda al Presidente, incluso Guzmán Loera, el detalle está en el tono de la respuesta.

UNA BUENA

En la semana durante su conferencia semanal, el gobernador Alfonso Durazo invitó al presidente de Index, Jesús Gámez, a compartir lo que yo veo como muy buenas noticias.

Se espera la generación de 15 mil empleos en el Estado en el sector de la exportación, empezando por la ampliación de un turno más en la planta Ford, lo que generará empleos directos más los indirectos de todas sus proveedoras.

La mayoría de los economistas en México anticiparon un 2023 no muy bueno para nuestra economía, de ahí que esa noticia haya tenido tan bien recibimiento.

OTRA NO BUENA

El desprecio evidente por la legalidad que un sector de nuestro País ha demostrado en el tema de la ministra Yasmín Esquivel.

El problema es que entre ese sector que minimiza el caso están buena parte de quienes ahora nos gobiernan y cuando llegaron protestaron cumplir y hacer cumplir la ley.

El ciudadano común ha sentido es desprecio por la ley porque durante décadas fueron utilizadas para saquearnos.

Es comprensible en ese nivel, pero no en el gubernamental.

De la respuesta de la UNAM no hay mucho que decir: Eso y el silencio son la misma cosa.

PD: Descanse en paz el alcalde de Navojoa, Mario Martínez.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.