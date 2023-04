¿Qué le pasó a Bud Light?

“No es fe en la tecnología; se trata de fe en la gente”,

Steve Jobs.

En abril Bud Light, una marca líder del fabricante de cervezas Anheuser Busch en Estados Unidos, sacó un anuncio con Dylan Mulvaney, famoso transgénero e influencer en redes sociales, que publicó toda su transformación de hombre a mujer en sus plataformas digitales.

¿Cuál fue el resultado? La gente dejó de consumir Bud Light, y muchos dueños de comercios y de bares han dejado de promoverla. Es un boicot orgánico el que se armó.

Qué ocurre

Estados Unidos siempre se ha caracterizado por un respeto muy grande a las libertades individuales, y el hecho de que una persona le interese cambia de sexo es muy probable lo consideren como un derecho de ellos. El problema se ha convertido cuando la ideología de un 1% o menor de la población que le interesa ser transgénero o que lo ha practicado quieran y pretendan imponer su ideología por decreto y forzosamente al resto de la población.

Se ve muy claramente en la educación por ejemplo, cuando en EU ya les dicen a los niños que si ellos piensan que deben cambiar de sexo están en todo su derecho de hacerlo. Como bien lo dijo Bill Maher, un comentarista de noticias, que bueno que mis papás no me hicieron caso y no me sacaron un ojo ni me cortaron una pierna ya que de chiquillo quería ser pirata.

El mismo Mulvaney ha promocionado tampones Tampax, en un claro insulto no sólo a las mujeres sino a la inteligencia, un hombre promocionando tampones.

La respuesta de la empresa

Lo que mas ha impresionado es la respuesta de la empresa, donde el CEO Brendan Whitworth saca un comunicado donde habla de cómo se ha preocupado la empresa por producir un producto agradable para todos los consumidores de cerveza y bla bla bla, y por ningún lado ofrezca disculpas por el error cometido.

También llama la atención en la opinión pública de EU el hecho de que una empresa conservadora como lo es esta empresa cervecera, que siempre ha sido favorecedora del Partido Republicano y de su filosofía conservadora haya tenido la ocurrencia de una publicidad de este tipo.

Y precisamente aquí es donde reside la fuerza del boicot contra la empresa cervecera. Si por ejemplo se decidiera un boicot contra NiKe, no tendría mucho efecto porque de todos es conocido que NiKe es una empresa a favor de la ideología de género, son grandes donadores del Partido Demócrata, y la mayoría de los empleados son afines a la filosofía liberal. Y francamente a la empresa no le afectará una campaña de boicot organizada por conservadores.

Pero la base de clientes que tiene una marca de cerveza, y la historia del empresa sí puede afectar e impulsar a que muchos de los consumidores dejen de optar por dicha marca y más si persisten en no reconocer el error cometido.

Conclusión

La fuerza de la sociedad puede ser muy grande cuando de una manera orgánica se pone de acuerdo para defender un punto de vista que en este caso vemos en el hecho de lo que es lo natural. Si una persona tiene diferente orientación sexual es su tema, lo que no se vale es pretender imponerlo a como dé lugar, y más cuando el 1% de la población tiene esa opinión y el otro 99% no lo tiene. Y esto no es ser homofóbico ni fundamentalista ni retrógrado, simplemente es sentido común. Y como le dijo un adulto mayor a un transgénero que lo acusaba de tener publicidad machista en su tienda y que eso le hería sus sentimientos, este lo contestó: “I don’t care” (no me importa). Feliz domingo, estimado lector.

Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección fiscalmente deducibles. Correo: octavio@ballesterosyasociados.com.mx

FB: asesores ballesteros @octavioballes