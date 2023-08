¿Qué hace la OMS metida en la medicina tradicional?

Si se toma en cuenta que miles de millones -y no menos- de personas en el mundo acuden total o parcialmente a la medicina tradicional para atender su salud y que tal medicina es tan antigua como la presencia del hombre en la Tierra y -aún más- que subsiste, pervive y aún hoy se extiende a pesar del espectacular impacto de la medicina científica contemporánea, pues así resulta muy lógico entender que la instancia médica internacional de mayor envergadura -la OMS- haga oficialmente acto de presencia en la evaluación de la más antigua de las medicinas. Muestra de ello es que la OMS ha participado en el patrocinio y desarrollo de la Primera Cumbre Mundial de Medicina Tradicional que se llevó a cabo ayer y antier en la ciudad de Gandhinagar, con la compartida participación del Gobierno de la India. Un notable precedente de esta iniciativa internacional es que la OMS estableció en 2022 un Centro Global de Medicina Tradicional, precisamente en la ciudad india de Jamnagar, con una inversión de 250 millones de dólares de aportación local. Conviene aquí un paréntesis para aclarar que la medicina tradicional no es lo mismo que la medicina alternativa aunque con frecuencia se les menciona indistintamente. La medicina tradicional comprende modalidades muy antiguas, de hecho ancestrales, como la basada en el uso de hierbas y otras plantas, acupuntura, naturopatía, medicinas coreana y japonesa antiguas, yoga, ayurveda (medicina india con un enfoque personalizado, holístico e integrador, centrado en un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu), la unani o medicina grecoárabe que busca la armonía del cuerpo considerando también la esfera espiritual. La quiropráctica y la meditación, entre otras modalidades, también suelen considerarse en el espectro de la medicina tradicional. No queda claro si el ánimo de la OMS es dar un gratuito respaldo de aroma científico a la medicina tradicional; para algunos observadores por lo menos hay indicios que permiten sospecharlo y de hecho al inicio de la reunión se oyeron voces críticas en este sentido acusando al organismo internacional de hacer una excepción al rigor científico con el que trata a la medicina convencional o basada en la evidencia científica. La realidad es que, al menos hasta hoy, la OMS incluye en sus políticas solo recursos médicos que están rigurosamente fundamentadas con evidencia científica y un ejemplo de ello fue la validación de las vacunas para la prevención del coronavirus pero solo de aquellas que reunían los suficientes criterios de seguridad y eficacia científicamente demostrada y documentada. Algunos expertos han sostenido que la OMS si bien no debe relajar la exigencia científica en seguridad y eficacia de la medicina tradicional, sí podría promover la puesta de atención en ella por parte de las empresas y agencias farmacéuticas y de los gobiernos para definir con la metodología científica actual el reconocimiento o el rechazo de las diferentes formas de tratamiento de la medicina tradicional, y así poder respaldar responsablemente las que sean realmente útiles toda vez que, en vastas regiones del mundo habitadas por muchos millones de personas la medicina tradicional es notoriamente imperante y, de hecho, con frecuencia la única disponible. Una investigadora de la Universidad de Maryland, en Baltimore, y que es asesora de la mencionada cumbre, ha dicho que se discutirán las formas de estudiar y recopilar la evidencia científica que pudiera obtenerse de la medicina tradicional. Viendo las cosas en esta perspectiva, los esfuerzos de la OMS, la India y todos los involucrados tanto por parte de la medicina tradicional como de la medicina científica, aportando cada quien su conocimiento y habilidades, podrían rescatar del oscurantismo y desprestigio algunos recursos de la medicina ancestral que a muy bajo costo hicieran realidad la prevención y tratamientos, ya que los recursos que ofrece la medicina científica están, por su alto costo, con frecuencia totalmente fuera del alcance de muchos millones de individuos y gobiernos en tantos países.