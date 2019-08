Prudencia ante la tragedia

"¿Vamos a mi cuarto?". Esa pregunta le hizo Afrodisio a la bella mujer que estaba a su lado en la barra del lobby bar del hotel. Ella no respondió palabra, pero con la cabeza hizo un movimiento de aceptación. Poco antes el salaz sujeto le había ofrecido un cigarro. Ella lo aceptó, igualmente sin hablar, y lo mismo hizo cuando Afrodisio le ofreció una copa: No habló, solamente asintió con la cabeza. Fueron los dos entonces al cuarto del invitador y ahí tuvo lugar "the old in and out" que decía Anthony Burgess. Acabada que fue la erótica ocasión Afrodisio se dirigió a la mujer: "Aceptaste mi invitación a fumar, a beber y a follar, pero solamente dijiste que sí con un movimiento de cabeza; no has pronunciado una sola palabra. ¿Por qué?". Escribió ella en un papel: "Porque no acostumbro hablar con extraños". El gángster le preguntó a uno de sus matones: "¿Cuál es la capital de Madagascar?". "Tananarive" -respondió sin vacilar el hombre. "¿Quién fue el maestro de Alejandro Magno?". "Aristóteles". "¿Cómo se llamaban los gemelos que dieron origen a la expresión 'hermanos siameses'?". "Chang y Eng, nacidos en 1811". Tras oír la última respuesta el gángster sacó su pistola y de un balazo dejó sin vida al hombre. "Holy sh...! -exclamó azorado otro de sus hombres-. ¿Por qué lo mataste?". Contestó el gángster al tiempo que soplaba el humo del cañón de su arma: "Sabía demasiado". Nalgarina Grandchichier, vedette de moda, acudió a la consulta del doctor Ken Hosanna y le dijo: "Siento escalofríos y náuseas". Dictaminó el facultativo: "O tiene usted gripe o está embarazada". "Seguramente estoy embarazada -consideró Nalgarina-. Todos los hombres con los que he estado últimamente tenían pija, pero ninguno tenía catarro". A algunos comentadores les han parecido tibias las actitudes y declaraciones tanto de López Obrador como de Ebrard ante frente a la tragedia de El Paso y frente a Trump. A mí, por el contrario la postura y palabras del canciller y el Presidente me han parecido atinadas. La realidad, dura señora, fue la que se encargó de darle en los hocicos al prepotente mandatario yanqui, y de seguro lo obligará a enmendar su discurso xenófobo y racista. Por inconsciente que sea Trump ha de reconocer, siquiera sea en el fondo de sí mismo, que sus mensajes de odio contra los inmigrantes, especialmente contra los mexicanos, contribuyeron a originar la acción del asesino, quien en sus manifiestos utilizó repetidamente la palabra "invasión", muchas veces usada por Trump en sus expresiones discriminatorias. Ante el doloroso suceso de El Paso nuestro Gobierno ha guardado una actitud prudente y mesurada. Junto al dolor e indignación por las injustas muertes de mexicanos está la necesidad de mirar por el bien de la Nación. Creo que en eso se ha inspirado la conducta de AMLO y de Marcelo Ebrard, y pienso que su proceder es acertado. Blanca Nieves se puso frente al espejo mágico y le preguntó: "Espejito, espejito: ¿Cuál de los siete es el papá de mi bebito?". Cucurulo Patané volvió a su casa después de largos meses de ausencia. Con sorpresa advirtió que frente a la puerta de su casa estaba formada una larga fila de hombres que al parecer esperaban turno para algo. Entró y con mayor sorpresa aún vio a su esposa yogando con un tipo. "¿Qué haces, desdichada?" -le preguntó furioso. Contestó ella: "Estoy haciendo lo que te dije cuando te llamé por el celular". "No entiendo -replicó el marido-. Dijiste solamente el nombre de la canción 'Torna a Sorrento'". "Ninguna canción -replicó la mujer-. Ya se me estaba acabando el dinero y tú no regresabas. Lo que te dije fue: 'Tornas o rento'". FIN.

Licenciado en Derecho y en Lengua y Literatura españolas/ Cronista de Saltillo.