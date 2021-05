Prometer no empobrece

El problema de las y los candidatos a cargos de elección popular, el reto que tienen y siempre tendrán, será conectar con el electorado.

Para lograrlo suelen decir y hacer cosas que no están en el ámbito de las facultades del cargo al que aspiran… o bien, se ponen a hacer cosas como barrer, bachear, etcétera.

Eso al final es un esfuerzo para simpatizar con el electorado, pero lo que debería verse y escucharse de parte de ellos son propuestas viables, soportadas en datos reales y aterrizados, que de verdad puedan concretarse en caso de ganar la elección.

Desafortunadamente no estamos formados en esa cultura, la gente poco cuestiona y muchos poco saben qué se puede o no se puede.

La razón es comprensible: La gente anda ocupada en no contagiarse, en conservar la chamba, mantener de pie sus negocios (del tamaño que sean).

Es reducido el sector de la población que realmente se pondrá a cuestionar a un candidato por andar haciendo cosas que no le tocan o por andar prometiendo obras y acciones para las que ni siquiera tendrán facultades legales o bien, que dependen del éxito de gestiones ante otros niveles de Gobierno.

Las líneas discursivas van encaminadas a conectar con la gente, incluso si van en contra de lo que en privado dicen o en el fondo piensan. Acabo de ver a Rodrigo Bours, candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, halagando la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más bien parece que lo que busca es justamente ponerse a la vista y en sintonía de quienes aún simpatizan con “El Peje”… que no son pocos.

De eso a que realmente crea lo que dijo, hay un tramo. Y ahí los vemos, mezclando acciones, discursos y propuestas para conseguir el voto de la gente. Acá en Hermosillo anda Antonio Astiazarán, el candidato de “Va por Sonora”, tapando baches con la ayuda de alguna empresa cuyos dueños seguramente simpatizan con él.

No le toca, porque no es alcalde, pero busca la conexión con la gente. Busca traducir los éxitos de “Energía Sonora” en una propuesta de reducir el gasto en energía eléctrica de los hermosillenses.

Nada mal. Ahora hay que ver si las gestiones fluirán en la Comisión Federal de Electricidad y saber en qué vueltas y trámites tendrían que meterse las familias capitalinas para conseguirlo. Prometer no empobrece, eso ya lo sabemos… lo que viene luego es la profunda decepción de una sociedad que sale luego a reclamar, de una oposición que les escupe en la cara a los gobiernos sus alocadas o inviables propuestas.

SIN NOVEDADES

Del primer debate no hay gran cosa que decir, sobre todo porque ya todo está dicho. La atención del público concentrada en Alfonso Durazo, Ernesto Gándara y Ricardo Bours y la insistencia de algunos sectores de que debiera hacerse uno sólo con ellos tres, sin incluir a Rosario Robles Robles, Cuauhtémoc Galindo ni Carlos Ernesto Zataráin.

En el arranque no me parece que hubo novedades, se fueron todos contra Alfonso Durazo, lo cual era previsible desde los escarceos previos entre los simpatizantes de cada uno en redes sociales. No vi que ninguno se comportara diferente a las expectativas que habían creado en los días previos.

Alfonso se dedicó a lanzar sus propuestas. El apoyo de las tarjetas, satanizado por sus detractores como si hubiera sido el único o fuese la primera vez que eso sucede. Con poco tiempo para su estilo de hablar en público.

Ernesto sereno, sin modificar mucho el tono que se le conoce de toda la vida en su larga carrera política. Hubo quienes esperaban que se pusiera más fajador contra Durazo, pero no debieron esperar eso.

Ricardo es quien despertó más expectativas de ponerse rudo, aunque al final no lo fue tanto. Quizá calculando que si le pegaba demasiado a Alfonso lo podría convertir en víctima, como ya hay ejemplos en otras campañas.

El lunes 3 de mayo tenemos otro bajo la producción de Televisa Sonora. Será un ejercicio interesante, con formato distinto y mesas post debate. Véalo, se pondrá muy interesante.