Prohibir contratación 

Mucha gente no se da cuenta de que el salario mínimo es una prohibición para contratar a trabajadores por debajo de una determinada cantidad. Es una propuesta incongruente para un Gobierno que ha adoptado lemas como “Prohibido prohibir” o “Primero los pobres”.

A pesar de lo que dicen los políticos, el aumento al mínimo es una medida regresiva que afecta más a quienes menos tienen, porque se les reducen las posibilidades de conseguir empleo, y a las empresas más pequeñas, que son las que contratan a trabajadores de salario mínimo. El aumento no afecta ni a los trabajadores de ingresos medios o altos ni a las empresas medianas o grandes, que pagan más que el mínimo.

El aumento de 15% del mínimo, después de dos incrementos muy elevados también en los últimos años, se registra en un momento en que la economía mexicana se encuentra en su peor momento desde por lo menos 1932. El desplome de este año está cerrando en alrededor de 9%. En los 12 meses concluidos el 30 de noviembre se han perdido 752 mil empleos registrados en el IMSS. Si bien el salario base de cotización subió 7.9% en el año para ubicarse en 405.60 pesos diarios, esto no es porque las empresas estén otorgando incrementos generosos, sino porque la mayoría de los trabajos que se han perdido son de salarios bajos.

Los políticos piensan que todas las empresas son grandes y ricas, y aumentar el salario mínimo muy por arriba de la inflación no hará más que reducir las utilidades que por definición son excesivas. Sin embargo, “el 98% del empleo formal lo proporcionan las pequeñas empresas”, señala Armando Guajardo Torres, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. “La propia autoridad ha hecho llamados para crear y mantener empleos”, añade, pero esta política sólo destruirá empresas y empleos.

Quienes han impulsado los fuertes incrementos del salario mínimo de los últimos tres años afirman que la medida ha traído beneficios sin consecuencias negativas. No es tan claro, sin embargo. Es verdad que no ha habido un alza de la inflación, porque el número de trabajadores que gana el mínimo es muy pequeño, pero por eso mismo no ha habido una disminución en la pobreza, que supuestamente es la razón de ser de los aumentos.

La pandemia y el desplome económico hacen difícil interpretar los datos de este 2020.

El nuevo salario mínimo sigue siendo suficientemente bajo, con 141.70 pesos diarios, contra los 405.60 del salario promedio registrado en el IMSS, como para que el impacto macroeconómico sea muy notorio. Las distorsiones económicas se empezarán a presentar conforme el mínimo se acerque al promedio. La pérdida de empleos afectará principalmente a los trabajadores con menor capacitación y menores ingresos.

Thomas Sowell, el economista de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, mantiene que los salarios mínimos hicieron que el desempleo entre los trabajadores de su raza, la negra, se disparara y generara enormes problemas sociales. Sostiene también que “los promotores del sueldo mínimo piensan que el Gobierno puede subir el precio del trabajo sin reducir el número de trabajadores que serán contratados”. Esta idea, dice, es producto de la ignorancia.

En México, sin embargo, los políticos prestan poca o ninguna atención a esta información. Piensan que las buenas intenciones valen más que los resultados.

Muerte digna

El Congreso español aprobó ayer una iniciativa que legisla la eutanasia. Es el sexto país en reconocer el derecho a una “muerte digna”. La iniciativa, que debe todavía ser aprobada por el Senado, establece una “objeción de conciencia” para el personal médico. En México debemos empezar a discutir este tema, tan inevitable como la muerte misma.



“Infortunadamente, el salario mínimo real es siempre cero, sin importar las leyes”.

Thomas Sowell

