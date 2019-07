¿Por qué se fue Urzúa? Su carta de renuncia genera especulación

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda… durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco… me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

Estas son las frases más importantes que contiene la carta de renuncia que ayer le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador el ahora ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa.

Hubiera sido bueno que Urzúa explicara cuáles fueron algunas de las muchas discrepancias que hubo entre él y el Presidente.

También que anotara cuáles fueron las decisiones de política pública que hasta ahora ha tomado el Gobierno de la 4T sin el suficiente sustento e influidas por extremismos de izquierda o de derecha.

Por no ser más explícito, Urzúa dejó abierta la puerta para que los comentaristas, analistas y demás opinadores especulemos sobre los diferendos que hubo entre él y AMLO y las decisiones extremistas carentes de sustento.

También se discutirá ampliamente sobre quiénes son los “funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” que fueron impuestos por “personajes influyentes del actual Gobierno” y cuál es el “patente conflicto de interés” de estos últimos.

Urzúa difundió la carta de su renuncia a través de su cuenta de Twitter @CarlosUrzuaSHCP a las 11:15 horas (Centro) de ayer, horas después de que Andrés Manuel concluyera su conferencia de prensa matutina.

Nada hacía suponer que durante la mañanera estaría presentando su dimisión y menos si tomamos en cuenta que Urzúa tuiteó, el jueves de la semana pasada, lo siguiente: “No se pierdan estos videos que explican qué es la política económica del @GobiernoMX y el trabajo que hacemos en @Hacienda_Mexico. Aprovecho para agradecer a los más de 100 mil que me siguen”.

¿Qué ocurrió para que quien el 4 de julio presumía la política económica del Gobierno renunciara cinco días después por todas las causas anotadas en su carta de renuncia? ¿Cuál de todos los funcionarios que le fueron impuestos en la SHCP actuó de manera tal que no le quedó otra alternativa que renunciar?

Urzúa está obligado a dar las explicaciones pertinentes. Máxime porque AMLO aseguró que todos los integrantes de su Gobierno se comprometían a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo?”.

La intempestiva salida del gabinete no pareció afectar a Andrés Manuel porque exactamente una hora después de que Urzúa difundiera su renuncia por Twitter el Presidente anunció por misma red social que nombró al subsecretario Arturo Herrera como nuevo titular de la SHCP.

La especulaciones, rumores y chismes en torno a la renuncia de Urzúa no ayudarán a fortalecer la imagen del Gobierno entre quienes controlan los capitales y continuarán hasta que surja, tal vez mañana, una nueva noticia que atraiga la atención de todos.

Eduardo Ruiz Healy es periodista de radio y televisión.

