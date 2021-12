¿Por qué importa el crecimiento del narcotráfico en Siria?

Nota de Al Jazeera del 2020: “Italia confisca drogas fabricadas por el Isis de Siria por valor de mil millones de euros”. Isis está brutalmente sumergido en operaciones de narcotráfico y crimen organizado para financiarse, y no ahora, sino desde hace años. En marzo de este año, se produjo un decomiso incluso mayor en Malasia. También procedentes de Siria, pero ahora con más información al respecto. De acuerdo con el New York Times, lo que se ha construido en Siria después de 10 años de guerra civil, es una verdadera industria de drogas que es manejada por familiares y socios del presidente Assad, que involucra negocios y contactos entre diversos actores locales y regionales como, por ejemplo, el Hezbollah libanés (cuya presencia e involucramiento con organizaciones criminales en nuestro continente, ha sido bien documentada). El tema importa, y mucho.

Importa por varias razones. Primero, porque se requiere entender, de manera sistémica, los múltiples vínculos que existen entre la ausencia de paz, la presencia de dinámicas violentas, la debilidad estructural de instituciones, la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado. Si eso realmente se comprende, entonces la construcción de un narco Estado sobre las “cenizas” que deja la guerra civil (NYT, 2021) no debería sorprender a nadie. Segundo, el tema importa por la dimensión transnacional del fenómeno.

Pensemos en Siria. En el pico de la guerra civil, al Captagón, una forma de anfetamina, la llamaban la “droga de los jihadistas” por su frecuente uso entre combatientes de la filial siria de Al Qaeda y de Isis. Pero estas agrupaciones no sólo encontraron utilidad en el consumo de la droga entre sus filas, sino que fueron empleando sus múltiples redes y conexiones para traficar con ella, tanto dentro de ese país, como fuera de él.

Pasados los años, el presidente Assad logró recuperar buena parte del territorio que su Ejército había perdido. A pesar de ello, sin embargo, la guerra siria no ha concluido del todo. Permanecen al menos cuatro conflictos latentes que en distintos momentos, siguen estallando. Bajo ese panorama, parece evidente que no existen condiciones para reconstruir un estado que pueda cumplir con los requisitos de una paz sostenible, de acuerdo con lo que se ha investigado al respecto (IEP, 2021).

Según el New York Times, una gran parte de las operaciones de esta red está supervisada por la Cuarta División Blindada del Ejército Sirio, una unidad de élite comandada por Maher al-Assad, el hermano menor del Presidente.

“Los actores principales también incluyen a empresarios con vínculos estrechos con el Gobierno, el grupo militante libanés Hezbollah y otros miembros de la familia extendida del Presidente”.

Lo más importante, quizás, es la dimensión transnacional del fenómeno. Las conexiones de la red siria se suman a otras redes de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, que extienden su presencia a través de decenas de países, de los cuales nos enteramos por las incautaciones, pero que incluyen muchos más eventos que no son descubiertos, convirtiendo a este en un verdadero fenómeno internacional.

Esto es, me parece, lo que tenemos que escuchar con fuerza. No porque el crimen organizado se alimente de circunstancias locales, eso significa que se trate de algo que solo interesa a la población local. En esto no hay nacionalidades sino redes que corroen a las sociedades, las atraviesan y que se expanden tan lejos como les sea posible. Por ello la necesidad de un pensamiento sistémico, tanto para el diagnóstico del problema, como para trazar rutas y soluciones coordinadas y colaborativas entre nuestros muy distintos países.

Analista internacional