La crisis humanitaria en Acapulco pinta de cuerpo entero al Gobierno de López Obrador. El retrato perfecto de la polarización, centralización, militarismo y clientelismo que los ha caracterizado.

Para empezar, la división como consigna.

Lejos de unir al País para atender la emergencia, nuestro jefe de Estado aprovecha la oportunidad para, una vez más, polarizar. Reconozco que del lado opositor no han faltado las voces que también hacen lo mismo. Pero al Presidente, por la investidura que tiene, le corresponde ponerse por arriba de la política partidista y liderear al País uniendo a todos los mexicanos en torno a la crisis en Guerrero.

Pues no lo ha hecho. Ha salido el mismo López Obrador de siempre.

Irascible, se lanza en contra de los medios de comunicación por reportar lo que está ocurriendo en Acapulco. ¿Pues qué quería el Presidente? ¿Que los reporteros no dijeran lo que estaban observando en una ciudad devastada por el huracán? ¿Que se callaran frente a los reclamos ciudadanos de más ayuda?

Pues claro que no.

Y ante esto, viene la típica fórmula de este sexenio: Desacreditar al mensajero y culparlo de lo sucedido.

Añádase la retahíla presidencial en contra de adversarios reales o ficticios: Los conservadores, reaccionarios, materialistas, etcétera. El discurso maniqueísta de Disney: La lucha de nosotros los buenos contra ellos los malos.

Lamentable que el Presidente polarice hasta en los momentos más críticos de la República.

¿De qué le sirven a los guerrerenses los arrebatos de AMLO?

¿Acaso los reconforta cuando lo que requieren son soluciones a sus problemas apremiantes?

Triste, muy triste, observar que los políticos, comenzando por el Presidente, no puedan dejar a un lado sus diferencias y trabajar por el bien común después de una tragedia. Son momentos de unidad, no de división. Pero este Gobierno no parece entender el concepto.

De cuerpo entero se observa, también, su obsesión por centralizar y controlar todo.

AMLO no cree ni en los otros niveles de Gobierno y, menos aún, en las organizaciones de la sociedad civil. Éstas le sacan erisipela. Sólo el Gobierno federal, es decir él, debe intervenir para resolver una crisis tan complicada como la de Acapulco y otros poblados que quedaron devastados por “Otis”.

Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Y dentro del Estado, todo para el Gobierno federal, nada para los demás. Es parte de la doctrina del lopezobradorismo que estamos viendo en esta crisis humanitaria.

Sí, centralización, pero acompañada de militarismo.

AMLO ordena que las Fuerzas Armadas se encarguen de todo. No sólo de reestablecer el orden social, sino de lo demás.

La ayuda que se envía debe canalizarse a través del Ejército y la Marina. El Presidente prohíbe que cualquier individuo, empresa u organización no gubernamental distribuya víveres o enseres. Eso sólo le corresponde a soldados y marinos, los consentidos de López Obrador.

Las Fuerzas Armadas efectivamente tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones de emergencia, y generalmente lo hacen bien. Pero de ahí a darles el monopolio de toda la ayuda, pues es una exageración típicamente militarista propia de este sexenio.

Y no podemos dejar afuera al clientelismo.

Inmediatamente trasladaron mil “servidores de la Nación” para realizar los censos de ayuda en Acapulco y alrededores. Se trata de los empleados de la Secretaría del Bienestar con los que este Gobierno reparte los programas sociales que luego Morena capitaliza electoralmente a su favor. Una burocracia que va uniformada con camisetas y chalecos con el color guinda del partido gobernante.

La maquinaria clientelista puesta en acción.

Para los que tengan dudas, vean las fotos de las despensas que está entregando el Ejército. Vienen empacadas en cajas con los emblemas del actual Gobierno incluyendo, por supuesto, el color guinda de Morena. Perdón, pero no hay que ser un genio para darse cuenta que esto tiene un claro interés electoral.

Sí: Están medrando con el sufrimiento de la gente que está desesperada después del huracán.

Polarización, centralización, militarismo y clientelismo: El Gobierno de López Obrador pintado de cuerpo entero en la tragedia de Acapulco y sus alrededores. Uno de los mejores retratos de la 4T.

Leo Zuckermann es analista político / periodista y conductor de un programa de opinión en televisión.