Pobreza, otros datos

El triunfo más importante del Gobierno de López Obrador ha sido la reducción de la pobreza. El 10 de agosto el Coneval anunció una baja muy importante. La población en pobreza pasó de 51.9 millones en 2018 a 46.8 en 2022, esto es, de 41.9 a 39.6%.

"Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro País. Eso sí me llena de orgullo”, dijo Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de agosto.

Más de 5 millones de mexicanos dejaron de estar en lo que el Coneval llama “pobreza multidimensional”. El 14 de agosto declaré en este espacio: “Felicidades al Gobierno de López Obrador”. Lo hice de corazón porque estoy convencido de que el objetivo más importante de la política pública en México es reducir la pobreza.

Es cierto que había algunos negritos en el arroz. La pobreza extrema, por ejemplo, subió entre 2018 y 2022 de 7 a 7.1%, o sea, de 8.7 a 9.1 millones de personas, un aumento de 400 mil. La baja en la pobreza general, por otra parte, se registró en un periodo en que el producto interno bruto per cápita disminuyó. De inmediato, los voceros del régimen empezaron a presentar explicaciones sobre la caída de la pobreza general. Algunos dijeron que era producto de los programas sociales, otros más del incremento en el salario mínimo. Ninguna mostraba, sin embargo, un análisis de los datos disponibles.

Este pasado 5 de septiembre, sin embargo, se publicó en la revista Nexos un artículo con un estudio más profundo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) y del estudio del Coneval. Los investigadores Fernando Cortés, Héctor Nájera y Servando Valdés del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM señalaron que las nuevas cifras del Coneval no fueron ajustadas conforme al Modelo Estadístico de Continuidad (MEC) del Inegi, el cual “complementa y completa la serie de pobreza que había iniciado en 2008”.

Los autores señalan que, por este modelo estadístico, “durante los años 2016, 2018 y 2020 el Coneval ha dado a conocer dos cifras de pobreza: Una en la que emplea directamente los datos de la Enigh y otra en la que obtiene los datos de ingreso del MEC”. Para este 2022, sin embargo, el Coneval sólo difundió las cifras de la “nueva serie”, pero no las de la serie ajustada por el MEC. En el pasado las diferencias entre las dos habían sido pequeñas, pero ahora son bastante grandes. Los investigadores encontraron que, con el ajuste del método de continuidad, el MEC, la pobreza bajó sólo de 41.9% a 41.8%, una cifra mucho más pequeña que la reportada por el Coneval. En cambio, el aumento de la pobreza extrema fue mucho mayor: De 7.4 a 8.7%.

A pesar de su relevancia, la investigación ha generado hasta ahora poca atención, quizá porque su redacción es muy académica. La mencionó el ex consejero del INE Ciro Murayama en redes sociales, mientras que el primer secretario de Hacienda de López Obrador, Carlos Urzúa, le dedicó un artículo en El Universal, en el cual comentó que el fuerte aumento de la pobreza extrema, de 9.2 millones a 11.2 millones de personas, “ocurrió porque los programas sociales no son focalizados y las transferencias se hacen para ganar votos”.

Hasta el momento el Coneval no ha emitido ningún comentario sobre el estudio de estos investigadores. Lo lamento porque este no es un tema que deba dejarse en el silencio. Es cierto que “lo que se mide se puede mejorar”, como advierte el lema del Coneval, pero de nada sirve medir si se mide mal o si se mide forma incompleta. Y de momento parece que el Coneval omitió la serie que no resultaba favorable para el Gobierno.

INVERSIÓN

El artículo 73 constitucional establece: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. Pero en 2024 estaremos contratando 1.9 billones de pesos de deuda pública, la cifra nominal más alta de la historia, con una baja de 11.1% en la inversión pública.