Pierde el populismo en EU

Con la derrota de Donald Trump anunciada el pasado sábado, regresará la decencia en la Casa Blanca y el mundo empezará a ser mejor con Joe Biden en los controles del país más poderoso del mundo a partir del próximo 20 de enero.

Gobernando con el respeto y la seriedad que requiere un cargo de tal magnitud, haciendo a un lado ideologías, resentimientos, rabietas, ocurrencias y el bullying, retornará la confianza en el manejo político de la nación y volverá la certidumbre al sector de los inversionistas.

La rudeza de Trump le funcionó por décadas en el mundo de los negocios, pero apenas sobrevivió cuatro años al frente de un país.

El magnate, sin embargo, logró levantar más votos en esta contienda que en la elección presidencial del 2016, cuando compitió contra Hillary Clinton.

Hace cuatro años los votos populares para el republicano fueron de casi 63 millones contra cerca de 66 millones para la esposa de Bill, pero en votos electorales Trump le ganó la carrera a la demócrata: 304 contra 227.

Ahora, el todavía presidente registra 71.3 millones de votos populares (8.3 millones más que en el 2016), pero su oponente Biden reporta casi 76 millones (4.4 millones por arriba del republicano) y 76 votos electorales más: 290 contra 214.

Si Trump no hizo tan bien las cosas, ¿por qué votaron tantos por él?

Porque hay grandes zonas territoriales (aunque no necesariamente poblacionales) que creen apasionadamente en sus posturas contra la migración, contra la globalización y contra el medio ambiente.

Todo iba bien para su reelección hasta que entidades que pintaban a favor del republicano le terminaron dando la espalda: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Arizona se suma a este paquete y Georgia se perfila también para pintarse de azul.

De ser así, Biden alcanzaría un total de 306 votos electorales y Trump se quedaría con 232 considerando que terminará ganando Carolina del Norte y Alaska.

En suma, la política populista en Estados Unidos ha llegado a su fin y la esperanza es que esta película empieza a repetirse en países donde el fanatismo destruye economías e instituciones con el cuento de convertir a los pobres en ricos.

Bien harían algunos en poner sus barbas a remojar.

APOSTARLE A LAS REMESAS

El presidente López Obrador espera que los envíos de dólares se disparen este año hasta una cifra récord de 40 mil millones de dólares (unos 840 mil millones de pesos al tipo de cambio de 21 pesos por dólar).

El mandatario agradece a los connacionales que residen en Estados Unidos y que estén al pendiente de sus familiares mexicanos.

Lo que no dice es que esos envíos extraordinarios obedecen no necesariamente a que les esté yendo bien a los paisanos en EU, si no a que en México el desempleo está por las nubes y a la ausencia de apoyos reales por parte del Gobierno federal para reactivar la actividad productiva en el País.

Las fallas del Gobierno mexicano en materia económica y de salud han debilitado los ingresos de las familias, mismas que han tenido que recurrir a sus familiares del otro lado para que les echen la mano, porque acá ni los bancos prestan.

Por ello los flujos mensuales de dólares se han mantenido por arriba de los 3 mil millones de dólares desde que AMLO llegó al poder, específicamente en los 3 mil 154 millones.

Con Peña Nieto las mensualidades en billetes verdes fueron en promedio de 2 mil 228 y con Calderón de mil 363.

La recuperación económica en forma de letra “V” que tanto presume AMLO, está muy lejos de que se cumpla, ya que su política populista y su endiosamiento por las elecciones, sigue generando desconfianza en los inversionistas del sector privado; en esos que representan más del 80% de la economía nacional.

Luego entonces el freno económico en México va para largo y para evitar la hambruna y la expansión de la pobreza, se aparecen milagrosamente las remesas en las cuales por cierto el Presidente nada tiene que ver.

AMAZON EN HERMOSILLO

Trascendió que de un momento a otro aterriza en Hermosillo la líder del e-commerce en el mundo.

Amazon, del multimillonario Jeff Bezos, tendrá su megaalmacén sobre un terreno de 10 hectáreas en el parque industrial donde opera la Ford.

Así la capital sonorense se suma a los proyectos de distribución regional de la exitosa firma estadounidense.

Con esta obra se intensificará el tráfico del nuevo libramiento Oriente y empezará a “cocinarse” una nueva avenida que conecte directamente al parque industrial con el Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira.

Twitter: @JvillegasJavier

Facebook: Javier Villegas Orpinela

Correo electrónico: jvillegas@correorevista.com