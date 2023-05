Tal Ben Shahar es un profesor de Sicología en Harvard, y tiene desarrollada una cátedra sobre la felicidad, y su curso es el primero en llenarse en la universidad. Comenta en una de sus charlas qué hay dos tipos de personas que no sufren emociones dolorosas: Los sicópatas ni los muertos. Y eso lo aclara porque hay una falsa concepción de que felicidad equivale a estar siempre contento, cosa que no es real.

ES BUENO EL ESTRÉS Y LA DIFICULTAD

Hay un concepto desarrollado por Nassim Taleb que denomina antifrágil, y que equivale a Resiliencia 2.0… la resiliencia 1.0 es cuando tienes la capacidad de reponerte de un evento adverso y volver a tu estado normal. La resiliencia 2.0 es cuando después de la problemática enfrentada resurge la persona de una manera más fuerte, cuando crece como tal y por lo tanto es mejor, tiene ya una mayor habilidad. Ejemplo de esto puede ser cuando la persona levanta pesas, ejerce presión sobre el músculo, y este tiende a crecer gracias al esfuerzo realizado cierto tiempo.

En sicología a esto se le llama crecimiento postraumático. Y como las dificultades son todos los días, ya sea grandes, medianas o pequeñas, las personas que saben aceptarlas y acogerlas van siendo más antifrágiles y por lo tanto más felices.

QUÉ PODEMOS HACER

Hay cincos áreas donde podemos crecer esta Resiliencia 2.0, la primera de ellas es la espiritual, que se refiere a encontrar significado y propósito en la vida, tanto a nivel profesional como personal. No es lo mismo levantarte en la mañana a chambear que a construir una catedral.

Un segundo aspecto es el nivel físico. Aquí se hace referencia a tener condición física que nos permita tener un adecuado manejo del estrés. Por ejemplo en Estados Unidos hay estadística de que la mitad o de los trabajadores no toman sus vacaciones en el año, y muchos de los que las toman se llevan trabajando en las mismas. Aquí el problema termina siendo no el estrés sino la falta de recuperación, de un descanso adecuado.

La tercera área es la intelectual: La persona que es curiosa, que investiga, que lee, que se capacita, no sólo es más antifrágil sino que también es más longeva.

Cuarta área viene siendo el manejo de tus relaciones. También está comprobado que para salir adelante en dificultades el saberse querido y acompañado por otras personas nos da aliento para lograrlo. Y por último está el aspecto emocional: Abrazar y aceptar emociones dolorosas es clave para crecimiento personal, y una manera estupenda de provocar emociones placenteras es a través del a gratitud. Cuando apreciamos lo que tenemos eso nos hace disfrutar más de ello.

CONCLUSIÓN

Concluye Ben Shahar que no hay un punto donde podamos decir ya somos felices, más bien viene siendo una jornada que es continua durante toda la vida. No hay que buscar la felicidad per se, sino hacer las actividades que nos permitan saborearla. Y por último concluye que no todo lo que nos pasa es lo mejor para uno, pero de cada uno depende sacar lo mejor de todo lo que nos pasa. ¡Feliz domingo, estimado lector!