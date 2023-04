Muchas personas, mientras están en la escuela o en la universidad, se mantienen esbeltas, pero en cuanto salen del ambiente académico empieza también un modo de vida que les permite tener exceso de peso y esto lógicamente no ocurre de un día para otro, sino años después de estar sentado enfrente de una computadora ocho horas diarias.

COMIDA Y DINERO

Ramit Sethi es un experto de finanzas personales que hace una analogía de la comida con el dinero, a propósito de que también muchas personas no tienen buenas finanzas. En el caso de la comida, generalmente la persona no lleva cuenta de las calorías consumidas, y en el caso del dinero no le damos seguimiento a lo que hacemos con el dinero: Hay saldo y se hace transferencia, así de sencillo.

Siguiendo con la comida, comemos más de lo que pensamos que comemos, y a nivel macro hay estudios del Banco de Alimentos en cuanto a que el 50% de la comida en el mundo se desperdicia; en el caso del dinero, el individuo gasta más de lo que ingresa, y lo vemos muy claro con el manejo de las tarjetas de crédito.

Cuando dos personas discuten sobre nutrición lo hacen comentando sobre dietas, recetas y rutinas de ejercicio, pero no hacen ninguna; en el caso de las finanzas, se discute de geopolítica, de la economía y de las acciones bursátiles más atractivas del mercado, pero no ahorran un solo peso.

Y en el caso de solicitar un consejo sobre alimentación, preferimos atenernos al comentario chusco de un buen amigo (cena ligero para que no engordes), en lugar de investigar con un profesional del ramo. Y en el caso de finanzas, preferimos oír a un “gurú” de las noticias en lugar de leer un buen libro que nos sugieran al respecto.

DOS PREGUNTAS

Hay dos preguntas que formula Sethi a sus clientes que vale la pena cuestionarnos. La primera de ellas es “¿Por qué quieres ser rico?”, y la segunda: “¿Que significa ser rico para ti?”

La primera pregunta, si Bernie Madoff la hubiera contestado en serio, pienso, se hubiera evitado muchos problemas. Madoff ya tenía un capital superior a los mil millones de dólares cuando se le ocurre armar un esquema Ponzi, que es estafa, y termina en la cárcel, con su mujer en la calle, el hijo mayor suicidándose y el segundo muriendo por enfermedad.

La segunda pregunta requiere una respuesta ya muy personal. Para alguien puede ser poder recoger a sus hijos en la escuela, para otro puede ser viajar un mes del año, para otro salir y cenar en restaurant dos veces por semana, para otro generar empleos y riqueza.

En este sentido hay una respuesta muy recurrente: Hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Y Ramit aclara que es muy importante detallar, dar una respuesta explícita. Si te gusta viajar, es decir dónde vas a ir, de qué modo te vas a ir, a qué hotel vas a llegar, y qué sitios vas a visitar; así de explícito debe ser tu plan.

CONCLUSIÓN

Pienso que vale la pena que tengamos tiempo para reflexionar en qué consiste una vida rica, plena, trascendente para uno, y en este sentido procurar vivirla de ese modo. Casi no lo hacemos, y es vital. Y si es posible analicemos las personas que admiramos y vemos que son ricas en el sentido de la segunda pregunta, y lógicamente tratemos de imitarlas.

Termino con un consejo de finanzas personales: El mejor tiempo para ahorrar fue hace 20 años, el segundo mejor tiempo es hoy. ¡Feliz domingo!