Personajes en Davos

DAVOS, SUIZA.- Uno de los encantos del Foro Económico Mundial son los encuentros al azar. En los shuttles, o camionetas de transporte, es habitual entablar conversaciones con las personas que se sientan junto a ti. Muchas llevan a descubrir a personas fascinantes.

Este domingo pasado, por ejemplo, me encontré camino a mi hotel con un estadounidense de cabello blanco despeinado y pinta de académico. No lo reconocí hasta que me dijo su nombre, Walter Meade. Me di cuenta de que estaba conversando con Walter Russell Meade, profesor del Bard College y columnista del Wall Street Journal, a quien leo con frecuencia. Apenas hace algunos días leí un incisivo artículo suyo, firmado en Buenos Aires, sobre la complicada situación argentina en el momento en que Javier Milei está tomando el poder. Lo que más me llamó la atención fue su comentario sobre cómo tanto Joe Biden como Donald Trump quieren empujar a Estados Unidos a retomar el experimento peronista de intervención en la economía que tanto daño le ha hecho a Argentina.

En otro shuttle conozco a Carroll Plummer, ingeniera originaria de Alberta, Canadá, que dirige una start-up tecnológica, Vivent, en Ginebra, Suiza. Su empresa estudia, con instrumentos de alta tecnología e inteligencia artificial, la respuesta de las plantas a condiciones cambiantes y permite alertar sobre posibles condiciones estresantes antes de que se manifiesten. Esta metodología permite mejorar la producción, pero minimizando el impacto ambiental de la agricultura.

A Salma Mohammadiyan Terrazas me la presentó la propia Plummer al entrar al centro de registro para acreditarnos. Es una joven mexicana, pero también persa, “orgullosa de ser parte de las dos culturas”, que participa en el programa Global Shapers del Foro. Este identifica a jóvenes que encabezan programas para impulsar cambios positivos en sus comunidades y en el mundo. Salma es curadora de la comunidad de shapers en Morelia y consultora en “economía circular”, esto es, procedimientos para que las empresas alcancen modelos sustentables de operación.

Ayer por la noche empezaron las actividades del Foro con la entrega de los Crystal Awards. Uno lo recibió Francis Kéré, arquitecto nacido en Alto Volta, hoy Burkina Faso, que ha desarrollado su trabajo principalmente en Alemania y ha ganado el Premio Pritzker de Arquitectura. Otro se entregó a Nile Rodgers, productor musical y guitarrista estadounidense, creador de la fundación We Are Family que promueve la diversidad cultural. Uno más fue para Michelle Yeoh, actriz y productora cinematográfica nacida en Malasia, radicada en Estados Unidos y ganadora de un Óscar, embajadora de buena voluntad del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.

El concierto inaugural fue una experiencia inmersiva creada por Refik Anadol con la participación de la cantante francesa nacida en el Dahomey Francés, hoy Benin, Angelique Kidjo, el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf y el guitarrista, compositor y cantante brasileño Will Sant.

El Foro es conocido principalmente por sus discusiones económicas y políticas, pero el inicio de actividades con presentaciones artísticas y la promoción de causas ambientales y sociales es una actividad fundamental de esta cumbre anual.

El networking con personajes de todo el mundo, y con trayectorias excepcionales, es una de las partes más productivas de la reunión, por lo menos para mí. Después de todo, en Davos convergen todos los años personajes que se han distinguido en sus comunidades y de los que puede uno aprender mucho.

PESIMISTAS

El 56% de los economistas espera que la economía global se debilite en 2024. El 77% prevé un deterioro en los mercados laborales y el 70% en los financieros. Esto lo señala el Chief Economists Outlook publicado por el WEF este 15 de enero. Es pesimista, pero también lo fue el año pasado y la economía global tuvo un buen año. Esperemos que se equivoque nuevamente