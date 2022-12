Personajes de 2022

Estos fueron las personas físicas o morales que destacaron, para bien o para mal, en este 2022 que está terminando:

Ciudadanía mexicana: Salió a marchar en contra de la captura de los árbitros electorales por parte del Gobierno. Fue tal el éxito, que AMLO tuvo que organizar una contramarcha.

INE: Una vez más aguantó los embates del Gobierno federal y se mantuvo, hasta hoy, como una institución autónoma, baluarte de la democracia mexicana.

Las Fuerzas Armadas: Continuaron acumulando más poder en México. Este año, se reformó la Constitución, gracias al PRI, para extender hasta el 2028 su participación en labores de seguridad pública.

Ciro Gómez Leyva: Lo intentaron asesinar. Por fortuna, gracia al blindaje de su camioneta, se salvó. El evento conmocionó al gremio periodístico. Y el presidente López Obrador reaccionó pésimamente tratando de convertirse él en la víctima del atentado.

Latinus y Carlos Loret: El medio y el periodista que publicaron la historia de la llamada “Casa Gris” del hijo mayor del Presidente, José Ramón López Beltrán. La investigación se convirtió en la principal nota nacional y le quitó, por varias semanas, el control de la agenda pública a AMLO.

Las “corcholatas”: López Hernández, Ebrard y Sheinbaum ya en abierta campaña por la candidatura presidencial de Morena. Con más recursos, la jefa de Gobierno capitalino cierra el año como la más adelantada en las encuestas.

Alejandro “Alito” Moreno: El líder del PRI fue héroe y villano. Detuvo la reforma constitucional en materia eléctrica, pero el Gobierno lo apretó y lo dobló para votar a favor de la extensión del modelo militarista en seguridad pública. Terminó el año cambiando los estatutos del partido para mantenerse como el líder priista en las elecciones de 2024.

Debanhi Susana Escobar: Su desaparición y homicidio nos recordó lo peligroso que es ser mujer en este país violento.

Selección Mexicana de Futbol: Un horror. Fracaso rotundo. Retroceso histórico. No sólo no se logró el maldito quinto partido en el Mundial de Qatar sino que ni siquiera pasaron al cuarto.

Ricardo Monreal: El senador que se pasó este año deshojando la margarita si se queda o no en Morena cuando sabe que ahí no tiene futuro político alguno. Terminó el año, una vez más, con una actitud wishywashy donde no quedó bien ni con el oficialismo ni con la oposición.

Layda Sansores: La golpeadora de Morena con su show del “Martes del Jaguar”. De manera ilegal, le sacó sus trapitos al sol a “Alito” Moreno. También atacó a Monreal.

Banamex: Fundado en el siglo XIX, esta institución financiera jugó un papel central en el desarrollo económico del País. Este año, su dueño, el banco estadounidense Citi, lo puso a la venta después de una deficiente gestión. Cierra 2022 sin conocerse al ganador de la subasta.

AIFA: Se inauguró. Pocos vuelos llegaron y salieron de él. Fue tan baja la operación aeronáutica que nos costó más de 400 millones de pesos a los contribuyentes de subsidios este año.

Roberto Palazuelos: Movimiento Ciudadano lo lanzó como su candidato a Gobernador de Quintana Roo. En un programa de televisión presumió haber asesinado a una persona y ahí terminó su aventura política. MC le retiró su apoyo.

Volodimir Zelenski: El presidente de Ucrania se convirtió en el ícono del heroísmo del pueblo ucraniano que ha resistido la invasión de Rusia por más de 10 meses.

Vladimir Putin: Pensó que la invasión a Ucrania sería un paseo de campo para las fuerzas armadas rusas. Se equivocó y hoy su país se encuentra empantanado en una guerra prolongada.

Xi Jing Ping: Logró una nueva reelección como Presidente de China. Ha logrado reconcentrar el poder en su persona. Extraordinaria la escena en plena ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista cuando sacaron a la fuerza al ex presidente Hu Jintao del presidium y Xi mirando con una sonrisa sardónica.

Joe Biden: Una vez más, el presidente de Estados Unidos vino de atrás y logró que su partido tuviera muy buenos resultados en la elección legislativa intermedia en ese país. Se apuntó, además, éxitos internacionales como el apoyo para que Ucrania resistiera la invasión rusa.

Lionel Messi: Al levantar la Copa del Mundo del Futbol, alcanzó en el Olimpo de jugadores históricos como Pelé y Maradona.

Elon Musk: El hombre más rico del mundo compró Twitter. Sus primeros cambios resultaron desastrosos. Está por verse en qué se convertirá esta red social.

Lula: Le ganó, por fortuna, las elecciones presidenciales brasileñas a Bolsonaro.

Pedro Castillo: Intentó un golpe de Estado y fue depuesto como presidente de Perú.

Vacaciones

Tomaré unos días de vacaciones por lo que Juegos de Poder volverá a aparecer el martes 10 de enero. A todos los amables lectores les deseo un magnífico 2023.

